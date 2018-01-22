Песков прокомментировал операцию ВС Турции в сирийском Африне

Москва, 22 января. Российские представители находятся в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой, в том числе по операции Турции в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», — заявил Песков в ходе ежедневного брифинга.

Он также напомнил, что Москва считает принцип территориальной целостности основополагающим в Сирии. Россия продолжает следить за гуманитарной ситуацией в Африне в ходе проводимой Турцией операции, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что в субботу Турция объявила о старте военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Соответствующее решение было принято на фоне планов США по созданию «Сил безопасности границы», основой которых должны были стать курдские формирования, которые вызвали острую реакцию со стороны Турции и актуализировало операцию против курдского кантона Африн.