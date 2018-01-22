18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Ирак пригласили принять участие в Конгрессе нацдиалога Сирии
Новости Сирии
Песков прокомментировал операцию ВС Турции в сирийском Африне
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков прокомментировал операцию ВС Турции в сирийском Африне

    12:53  22 Января 2018  /обновлено: 13:21  22 Января 2018
    495

    Песков прокомментировал операцию ВС Турции в сирийском Африне

    Москва, 22 января. Российские представители находятся в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой, в том числе по операции Турции в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», — заявил Песков в ходе ежедневного брифинга.

    Он также напомнил, что Москва считает принцип территориальной целостности основополагающим в Сирии. Россия продолжает следить за гуманитарной ситуацией в Африне в ходе проводимой Турцией операции, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

    Напомним, что в субботу Турция объявила о старте военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Соответствующее решение было принято на фоне планов США по созданию «Сил безопасности границы», основой которых должны были стать курдские формирования, которые вызвали острую реакцию со стороны Турции и актуализировало операцию против курдского кантона Африн.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #песков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ПАСЕ выбрала нового председателя

      14:56 22 Января 2018 32
      Читать
      14:35
      Сегодня

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления
      14:30
      Сегодня

      Прощание с композитором Шаинским в Москве завершилось долгими аплодисментами
      11:33
      Сегодня

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих
      10:51
      Сегодня

      Суд над Саакашвили в Киеве: полиция и нацгвардия оцепили здание, ждут нацбата «Донбасс»
      9:29
      Сегодня

      «У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 1916

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      15373

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38255

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4126

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37612
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      14:07   22 Января 2018
      1478
      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      13:47   22 Января 2018
      317
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      13:09   22 Января 2018
      146
      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      12:51   22 Января 2018
      168