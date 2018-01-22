Путин и глава РАН обсудят реформу академии — Песков

Москва, 22 января. Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудит продолжающееся реформирование РАН с президентом академии Александром Сергеевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Совещание пройдет во второй половине дня.

«Путин обсудит предварительные итоги этого процесса и потребности на будущее с президентом Академии наук Сергеевым», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, в конце декабря СМИ сообщили об открытом письме академиков и членов-корреспондентов РАН, с которым они обратились к президенту РФ Владимиру Путину.

В нем они пожаловались на проблемы, связанные с недавно проведенной реформой, и работу созданного в рамках реформы Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

В ФАНО обращение не прокомментировали, а президент РАН Александр Сергеев отметил, что его коллеги «вольны высказывать свое мнение, это совершенно нормально».