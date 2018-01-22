Сирия: ФАН публикует видео с освобожденной «Силами Тигра» авиабазы «Абу-Духур» в Идлибе

Идлиб, 22 января. Сирийская арабская армия (САА) сообщила о взятии военного аэродрома «Абу-Духур», площадь которого, по оценкам, составляет 10 км, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Спецоперация по освобождению стратегически важного военного объекта прошла в минувшие выходные. Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, военный аэродром в настоящее время находится в плачевном состоянии. Многие здания и объекты были полностью разрушены во время последней битвы.

По данным источников ливанского информагентства Al-Masdar, в ближайшие месяцы аэродром «Абу-Духур» будет функционировать, поскольку военные начнут восстанавливать эту важную базу в провинции Идлиб.

До начала войны в Сирии, на военном аэродроме базировалась 678-я эскадрилья, на вооружение которой состояли МиГ-23МС, МиГ-23МФ и МиГ-23УБ. Впервые боевики проникли на территорию военного объекта в конце апреля 2013 года. После этого до сентября 2015 года базу оборонял батальон спецназа, личным составом около 300 человек.

9 сентября 2015 года группе защитников из 40 человек удалось выбраться к сирийским войскам, однако в ходе спецоперации погиб командир генерал Инсан аз-Зухури. Находящиеся в строю самолеты были переправлены на аэродром «Хама», а часть вооружения попала в руки к боевикам.

В начале января 2018 элитное спецподразделение САА «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ прорвало оборону коалиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из экстремистов сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). Позднее, 10 января, сирийской армии удалось занять территорию военной базы, однако боевики снова заняли объект. 20 января элита САА под прикрытием российской авиации возобновила свое наступление и полностью освободила авиабазу.

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