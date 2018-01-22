Кандидат Грудинин: ложь, большая ложь и политика

Стартовавшая в декабре предвыборная президентская кампания еще раз подтвердила очевидную истину: бывает ложь, бывает большая ложь — а еще бывают заявления политика перед выборами.

Пожалуй, впервые в современной российской истории ложные заявления и их обсуждение в масс-медиа стали едва ли не единственными новостными поводами для одного из кандидатов в президенты. Речь идет о выдвиженце от КПРФ, бизнесмене Павле Грудинине.

Потерявшиеся счета

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты не имеет права владеть или распоряжаться какими-либо иностранными банковскими счетами к моменту своего выдвижения.

Такое требование российских законов разумно и понятно: так как президент является главой государства, он должен быть независим от любого иностранного влияния — в том числе осуществляемого путем воздействия на его финансовые активы. В конце концов, никто не против того, чтобы президент был состоятельным человеком, — но, будь любезен, храни заработанное в своей, а не чужой стране.

Тем интереснее выглядит персональная страница кандидата Грудинина на сайте ЦИК. На этой странице имеются сразу три документа — «Сведения о доходах», «Уведомление» и «Дополнение».

Все дело в том, что кандидату Грудинину уже после старта избирательной кампании внезапно напомнили сразу о нескольких зарубежных счетах, о которых он «забыл» в момент выдвижения. В силу чего ему пришлось срочным образом 8 января 2018 года вносить пресловутое «Уведомление» и давать «Дополнение» по своим доходам. И разница между «сведениями» и «дополнением» — огромна!

Согласно первичным сведениям, доходы Грудинина за 6 лет, предшествующих году назначения президентских выборов, составили чуть более 157 млн рублей, а на счетах у него находилось около 6 млн рублей — причем кандидат утверждал, что все эти вклады находятся в Российской Федерации.

Формально со стороны Грудинина уже 12 января 2018 года последовало заявление, что упомянутые в «Дополнении» банковские счета теперь им закрыты. Но фактически кандидат от КПРФ вначале пытался обмануть российский ЦИК, дав неполные сведения о своих доходах.

Более того, когда в 2016 году Грудинин баллотировался в депутаты Госдумы и Мособлдумы, он не сообщал о своих активах в иностранных банках, что тоже является нарушением российского законодательства, так как аналогичное требование о запрете на наличие иностранных счетов находится и в законах о выборах депутатов.

На лечение!

Впрочем, эпопея с зарубежными счетами коммуниста на этом не закончилась. Поскольку в документе, поданном в ЦИК самим Грудининым, обозначена не только сумма средств на счетах в лихтенштейнском банке Liechtensteinische Landesbank, но и форма хранения денежных средств, к кандидату возникло еще больше вопросов.

Все дело в том, что даже очень богатому человеку из государства за пределами ЕС достаточно сложно открыть счет и держать ценные бумаги в Liechtensteinische Landesbank без соответствующих связей и рекомендаций «правильных людей». Ведь это финансовое учреждение является центральным банком крошечного княжества, а сам Лихтенштейн известен как очень закрытая офшорная зона «для своих».

Тем более интересно то, что форма хранения денег Грудинина оказалась достаточно специфической: это были неликвидные наличные средства, но инвестиционные инструменты — структурные ноты, еврооблигации и опционы. Такие финансовые обязательства не являются деньгами в чистом виде — это, скорее, обязательства уважаемых международных компаний на оплату процентов на вложенные деньги инвестора.

Зачем же товарищ хранил деньги в Лихтенштейне? Здесь у Грудинина снова не все сходится.

В начале своей избирательной кампании кандидат от КПРФ заявил корреспонденту телестудии «Рубеж» о том, что он «не доверяет российским банкам», в силу чего и хранил деньги за рубежом. Однако уже через две недели его заявления на фоне разворачивающегося скандала были внезапно скорректированы. Оказалось, что инвестиционные средства, которые как раз хорошо подходят для длительного надежного хранения, но которые невозможно быстро превратить в «кэш», — это деньги на лечение «родственников», в частности его матери и сестры.

Судя по всему, объяснения касательно зарубежных счетов Грудинину и его предвыборному штабу пришлось выдумывать «на ходу», когда вскрылась неприглядная ложь об этих финансовых активах. Ведь в первом заявлении Грудинина о зарубежных счетах никакие деньги «на лечение» не упоминались. Более того, кандидат вообще говорил о «банковской ошибке», которая якобы и стала причиной возникновения у него счетов. Речь шла о неких промежуточных «транзитных счетах», о существовании которых он якобы не подозревал.

Интересно, что это заявление Грудинин сделал 12 января, через четыре дня после подачи в ЦИК пресловутого «Дополнения», в котором он собственноручно подписался под тем, что «забытый» им зарубежный счет — как раз долговременный, инвестиционный.

Читайте также: Добрые намерения и дорога в ад: критический разбор «20 шагов Павла Грудинина»

Тем более не выдерживают критики заявления Грудинина о том, что эти счета якобы были открыты без его ведома и подписи. Ведь такое самоуправство со стороны европейского банка невозможно чисто технически! Никто из банковских служащих, будучи в здравом уме и следуя строгим инструкциям, не откроет на ваше имя счет, особенно если вы из России или же планируете разместить там гигантские суммы.

Так о каких же суммах на счету кандидата идет речь?

Согласно недавним заявлениям пресс-службы КПРФ, на инвестиционном счету Грудинина хранилось «всего-то» 37 млн рублей. Но некоторые опубликованные документы позволяют сказать, что речь идет о сумме во много раз большей.

Сколько вешать в граммах?

К сожалению, по российскому законодательству не допускается прямое разглашение финансовой и иной персональной информации о частных лицах. В декларации можно опубликовать площадь дома кандидата в президенты, но не его точный почтовый адрес, сумму хранящихся у чиновника денежных средств, но не номер счета.

Это отражено и в опубликованном ЦИК «Дополнении», где часть информации, например вид, номер и серия ценной бумаги, сознательно «забелены» в тексте документа.

Впрочем, судя по всему, данный документ подавался Грудининым в ЦИК в максимальной спешке, в связи с чем эти данные в него все-таки попали. Достоянием гласности стала и непубличная часть «Дополнения», так называемые «Сведения об измененных данных», которые были опубликованы журналистом Сергеем Доренко и в которых информация о виде, серии и номинале ценных бумаг содержится в полном виде.

Благодаря этим данным, в частности, можно выяснить и номинал одной ценной бумаги, хранящейся на счету кандидата. Это еврооблигация, выпущенная компанией EVRAZ Романа Абрамовича и имеющая серию EVRAZ 6.5 22/04/2020. Скорее всего, это облигация в форме ноты компании EVRAZ (совпадает с «EVRAZ» из строки «Сведений»), с первоначальной доходностью 6.5% (совпадает с «6.5» из «Сведений») и с предполагаемым сроком погашения 22 апреля 2020 года (совпадает с «22/04/2020» из «Сведений»).

Конечно, срок погашения ноты позволяет задать немало вопросов о «срочном лечении» родственников, однако есть еще более интересный вопрос. Это номинал облигации. Согласно сведениям ирландской биржи и банка UBS, которые производили размещение этих ценных бумаг EVRAZ, одна нота компании Абрамовича имеет номинал 200 тысяч долларов США (страница номер 13 в документе).

Таким образом, становится ясно, что в самом «Дополнении» указано общее количество и номинал одной-единственной ценной бумаги. Так, для еврооблигации EVRAZ в данных Грудинина указано 12 млн рублей — те самые 200 тысяч долларов. Это именно ценность одной из 200 еврооблигаций, а отнюдь не стоимость всех двухсот.

Отсюда вырисовывается и общий объем «забытого» кандидатом имущества — структурные ноты (200 штук, рыночная стоимость одной ценной бумаги — около 13 млн рублей), еврооблигации (200 штук, рыночная стоимость одной ценной бумаги — около 12 миллионов рублей) и опционы (200 штук, рыночная стоимость одной ценной бумаги — около 400 тысяч рублей). В сумме это получается чуть больше 5 млрд рублей, но никак не 37 миллионов на «лечение родственников», озвученные и пресс службой КПРФ, и самим кандидатом.

Конечно, эта часть расследования «недомолвки» кандидата базируется на данных, формально являющихся персональными (и, как следствие, закрытыми). Но наилучшим вариантом доказать обратное, пожалуй, стали бы пояснения от самого Грудинина. Так каков же был реальный номинал каждой ценной бумаги, хранившейся вами в центральном банке Лихтенштейна, Павел Николаевич?

И небольшие подарки!

Впрочем, финансовая забывчивость кандидата касается не только офшорных миллиардов. Удивительно, но кандидат Грудинин забывает декларировать даже «мелкие» подарки, которые ему предоставляют собственные компании.

Так, на пресс-конференции, прошедшей 16 января 2018 года, корреспондент «Известий» задал Грудинину неприятный вопрос о подарке на 37 миллионов рублей (не путать с якобы находящимися в Лихтенштейне 37 миллионами «на лечение»!), который был сделан кандидату компанией «ТТ Девелопмент» в 2016 году.

В своем вопросе корреспондент прямо намекнул кандидату, что такого рода операция компании «ТТ Девелопмент», контролируемой самим Грудининым как лично, так и через «Совхоз им. Ленина», может являться выплатой скрытых дивидендов, которых кандидат, по его словам, якобы не получал «целых 22 года».

Прямого ответа на свой вопрос корреспондент «Известий» так и не получил. Павел Николаевич предпочел ограничиться ничего не значащей казуистикой о том, что ему принадлежит совсем другое предприятие и что «уточняющие сведения не противоречат закону».

Между тем, Грудинину пришлось признаться в продолжении ответа, что «ТТ Девелопмент» на 88% принадлежит «Совхозу им. Ленина», перечисляет дивиденды, а самому Грудинину в этой компании принадлежат 4% акций.

Интересно и то, что «ТТ Девелопмент», кроме подарка Грудинину (факт осуществления которого кандидат так и не смог опровергнуть), отличилась в 2016 году еще двумя свершениями. Во-первых, компания продала участок земли, принадлежавший «Совхозу им. Ленина», шведской компании IKEA за 700 миллионов рублей. И при этом… показала бухгалтерский убыток в 500 млн рублей. Как все это вяжется с загадочным подарком бывшему владельцу проданного участка и со «скрытыми дивидендами» на полмиллиона долларов — вопрос, конечно, не праздный.

Такова очень неполная, но крайне интересная финансовая история одного из кандидатов в президенты России. Проводить ли ее по категории лжи, большой лжи или чего похуже — решать читателям на выборах 18 марта 2018 года.