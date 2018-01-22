Стали известны номинанты антипремии «Золотая малина»

Лос-Анджелес, 22 января. В число номинантов на премию «Золотая малина» 2017 года вошли Том Круз, Джонни Депп, Джейми Дорнан, Дженнифер Лоуренс и Эмма Уотсон.

Так, за звание «Худшего фильма» будут бороться сразу пять картин: «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», ремейк «Мумии», анимационная комедия «Эмоджи фильм», а также ремейк сериала «Спасатели Малибу» с Дуйэном Джонсоном и Заком Эфроном.

В номинацию «Худший актер» попали Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), «Марк Уолберг («Трансформеры: Последний рыцарь»), Том Круз («Мумия»), Зак Эфрон («Спасатели Малибу»), а также Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Худшей актрисой» года могут быть названы Кэтрин Хайгл за роль в фильме «Наваждение», Эмма Уотсон («Сфера»), Дакота Джонон («На пятьдесят оттенков темнее»), Дженнифер Лоуренс («мама!»), а также Тайлер Перри, переодетый в женщину в картине «Хэллоуин Мэдеи 2».

Победители премии «Золотая малина» будут объявлены 3 марта, за день до вручения премии «Оскар», отмечают «Аргументы и Факты».