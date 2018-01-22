Свидетели трагедии на троллейбусной остановке в Донецке рассказали о пережитом ужасе

В Донецке у остановки Боссе, где 22 января 2015 года произошел теракт, состоялся митинг памяти погибших мирных граждан ДНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Событие трехлетней давности очень сильно отразилось на жителях города — многие до сих пор скорбят и не могут отпустить воспоминания о том дне, когда в результате интенсивного обстрела десятки людей погибли на троллейбусной остановке.

«Было страшно. У меня в глазах до сих пор девушка молодая в белой курточке, которая лежала на той стороне улицы, раскуроченный троллейбус, крови полно — это такой страх, такой ужас… Думаешь, за что эти люди погибли? Они ничего плохого никому не сделали», — рассказывает жительница Донецка Алла Афанасьевна.

Для многих из присутствующих те события стали личной трагедией. У Елены Цилик, жительницы этого района, погибла подруга.

«Я к случившемуся отношусь с большой болью. Мне бы хотелось родственникам передать свои соболезнования и выразить поддержку, потому что это очень страшно, когда гибнут родные люди. Я помню, что нас хорошо так трясло. Дороги были перекрыты, мои знакомые искали своих знакомых… Я помню этот ужас до сих пор», — рассказала она.

Женщина в тот день была на работе, и когда сообщили, что начался обстрел троллейбусной остановки, читать новости уже не было необходимости — весь город ходил ходуном от взрывов.

«Мне хотелось бы передать всем, кто не останавливает эту войну, что в любой момент погибнуть может каждый, не только мы», — заключила жительница Донецка.

Напомним, в результате артобстрела, по различным данным, погибло от 8 до 15 человек, ранены были более 20 жителей ДНР. По версии вооруженных сил республики, ответственность за произошедшее лежит на ВСУ. 22 января 2016 года на остановке был открыт памятник погибшим и проведена траурная панихида, собравшая более пяти тысяч человек.