Косачев проведет встречу с представителями сирийской оппозиции в Москве

Москва, 22 января. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник проведет встречу с делегацией комиссии сирийской оппозиции по переговорам (СКП).

О том, что встреча действительно состоится в Москве 22 января, РИА Новости рассказал источник в Совфеде. Какие именно аспекты сирийского урегулирования будут обсуждаться во время общения Косачева и представителей оппозиции САР, в верхней палате Федерального собрания РФ не уточнили.

Напомним, о том, что комиссия сирийской оппозиции намерена посетить Москву, ранее сообщил член СКП Фирас аль-Халиди. Он подчеркнул, что представители оппозиции намерены встретиться не только с председателем комитета Совфеда по международным делам, но и главами министерств обороны и иностранных дел России.

Отметим, в конце текущего месяца в Сочи пройдет Конгресс сирийского национального диалога. Ожидается, что участниками мероприятия станут представители всех слоев сирийского общества, в центре обсуждения может оказаться вопрос конституции САР.

Инициатором проведения переговоров по сирийской проблематике на территории России является президент страны Владимир Путин.