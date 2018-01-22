Президентские выборы 2018: ОП РФ разместит в Сети фотографии наблюдателей

Москва, 22 января. Общественная палата России планирует распространять в Сети снимки и короткие видеоролики наблюдателей за выборами президента. Об этом заявил в понедельник заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу выполнения избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Он уточнил, что такое движение собираются организовать с участием тех наблюдателей, которые дали согласие.

«Мы будем делать небольшие видео от них, буквально на 15-20 секунд, и каждый из них будет сфотографирован с соответствующей табличкой о том, что это — наблюдатель на выборах от Общественной палаты», — передает РИА Новости слова Григорьева.

Кроме того, он призвал поддержать эту акцию в регионах.

Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.

Действующий президент России Владимир Путин в декабре объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах-2018, в ходе ежегодной прямой линии глава государства сообщил, что идет на мартовские выборы как самовыдвиженец.

Ранее стало известно, что более 1,5 млн подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018.

Владимир Путин. Биография