Президентские выборы 2018: ОП РФ разместит в Сети фотографии наблюдателей
Москва, 22 января. Общественная палата России планирует распространять в Сети снимки и короткие видеоролики наблюдателей за выборами президента. Об этом заявил в понедельник заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу выполнения избирательных прав граждан Максим Григорьев.
Он уточнил, что такое движение собираются организовать с участием тех наблюдателей, которые дали согласие.
«Мы будем делать небольшие видео от них, буквально на 15-20 секунд, и каждый из них будет сфотографирован с соответствующей табличкой о том, что это — наблюдатель на выборах от Общественной палаты», — передает РИА Новости слова Григорьева.
Кроме того, он призвал поддержать эту акцию в регионах.
Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.
Действующий президент России Владимир Путин в декабре объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах-2018, в ходе ежегодной прямой линии глава государства сообщил, что идет на мартовские выборы как самовыдвиженец.
Ранее стало известно, что более 1,5 млн подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018.