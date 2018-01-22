Пентагон прокомментировал военную операцию Турции против курдов в Сирии

Анкара, 22 января. Турция заранее сообщила США о старте военной операции «Оливковая ветвь» в Сирии, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Они предупредили нас, прежде чем послать авиацию и сделать это, консультировались с нами», — цитирует Infox Мэттиса со ссылкой на Reuters.

В данный момент Вашингтон прорабатывает различные варианты того, как лучше всего действовать на территории сирийской республики с учетом действий Турции. Мэттис выразил уверенность, что США во всем разберутся.

Напомним, что в субботу Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Планы США создать так называемые «Силы безопасности границы», основой которых должны были стать курдские формирования, вызвали острую реакцию со стороны Турции и актуализировало операцию против курдского кантона Африн.