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Россия
Шойгу договорился с Мьянмой об экспорте российских истребителей Су-30
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    Шойгу договорился с Мьянмой об экспорте российских истребителей Су-30

    12:50  22 Января 2018
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    Шойгу договорился с Мьянмой об экспорте российских истребителей Су-30

    Нейпьидо, 22 января. Власти Мьянмы готовы купить у России шесть истребителей Су-30. Об этом журналистам рассказал в понедельник замминистра обороны Александр Фомин.

    «В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30. Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства», — отметил он.

    Шойгу договорился с Мьянмой об экспорте российских истребителей Су-30

    Фомин подчеркнул, что Су-30 уже доказали свою принадлежность к самолетам мирового класса. Предполагается, что российские самолеты станут главными истребителями ВВС Мьянмы. Замглавы Минобороны напомнил, что на вооружении ВС Мьянмы уже стоят российские вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-17, истребители МиГ-29, учебные самолеты Як-130 и зенитно-ракетные комплексы «Печора-2».

    По словам президента России Владимира Путина, экспорт российского оружия по итогам 2017 года вырос до 15,3 млрд долларов. Таким образом, Россия остается быть одним из лидеров по поставкам военной техники на мировом рынке.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #минобороны #шойгу #мьянма #су-30
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