Москва, 22 января. Россиянам обязательно нужно идти на выборы и проголосовать за действующего президента Владимира Путина. Таким мнением поделился известный российский скульптор Салават Щербаков.

Он отметил, что относиться к выборам как к развлекательной игре недопустимо.

«Нельзя относиться к выборам как к простой политической развлекательной игре. Выборы – это очень важное мероприятие, оно напрямую касается наших судеб, судеб наших детей, судьбы России в целом. Поэтому я считаю, что очень важно пойти на президентские выборы и проголосовать за Путина», — заявил академик Российской академии художеств в интервью Nation News.

Щербаков отметил, что считает выборы подлинно историческим моментом, когда решается судьба страны.

Скульптор напомнил, что россияне хотят видеть свою страну сильной державой, а для этого необходимо следовать курсу, который на протяжении многих лет проводит российский лидер Владимир Путин.

«Мы хотим, чтобы Россия была мощной державой. И народ понимает, что для этого нужно идти по выбранному пути и дальше. Другой альтернативы нет. Зачем выбирать другой путь, если мы видим, что нынешний курс – правильный», — объяснил Щербаков.

Отметим, Салават Щербаков является автором более сорока монументальных скульптурных композиций. К его наиболее известным работам относятся памятники Владимиру Великому, Петру Столыпину и Михаилу Калашникову в Москве, а также монумент третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в Баку.