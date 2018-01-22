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Выборы 2018 года в России: скульптор Щербаков объяснил, почему проголосует за Путина
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    Выборы 2018 года в России: скульптор Щербаков объяснил, почему проголосует за Путина

    12:50  22 Января 2018
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    Выборы 2018 года в России: скульптор Щербаков объяснил, почему проголосует за Путина

    Москва, 22 января. Россиянам обязательно нужно идти на выборы и проголосовать за действующего президента Владимира Путина. Таким мнением поделился известный российский скульптор Салават Щербаков. 

    Он отметил, что относиться к выборам как к развлекательной игре недопустимо.

    «Нельзя относиться к выборам как к простой политической развлекательной игре. Выборы – это очень важное мероприятие, оно напрямую касается наших судеб, судеб наших детей, судьбы России в целом. Поэтому я считаю, что очень важно пойти на президентские выборы и проголосовать за Путина», — заявил академик Российской академии художеств в интервью Nation News.  

    Щербаков отметил, что считает выборы подлинно историческим моментом, когда решается судьба страны. 

    Скульптор напомнил, что россияне хотят видеть свою страну сильной державой, а для этого необходимо следовать курсу, который на протяжении многих лет проводит российский лидер Владимир Путин.

    «Мы хотим, чтобы Россия была мощной державой. И народ понимает, что для этого нужно идти по выбранному пути и дальше. Другой альтернативы нет. Зачем выбирать другой путь, если мы видим, что нынешний курс – правильный», — объяснил Щербаков.

    Отметим, Салават Щербаков является автором более сорока монументальных скульптурных композиций. К его наиболее известным работам относятся памятники Владимиру Великому, Петру Столыпину и Михаилу Калашникову в Москве, а также монумент третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в Баку.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #путин #щербаков #голосование #поддержка #выборы-2018 #скульптор
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