18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили раскрыл новые подробности отдыха Порошенко на Мальдивах
Общество
Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

    12:51  22 Января 2018
    168

    Клинцевич: «Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра»

    Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» — ознаменовала ставку главы государства на молодое поколение — тех, кто в будущем может возглавить правительство, стать министрами. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

    Удар по коррупции

    «Президент России Владимир Путин сделал очень серьезную ставку на молодежь. Вы посмотрите, почему так сильно поменялся губернаторский состав? Очень много молодых. Престарелые во власти сдерживают прогресс, мешают креативу и новым идеям. Сегодня есть полпреды, институт администрации, которые очень плотно работают в регионах. Эти молодые губернаторы станут новыми управленцами. Посмотрите, у нас есть уникальный конкурс «Лидер России». Свыше 70 тысяч человек подали заявки на участие в нем. И там поэтапно отбирают молодых людей. И каждый, кто хорошо себя покажет, получит реальные шансы проявить себя. Система «сын генерала» уже не работает. Каждый должен добиваться всего сам. И это очень важная составляющая», — пояснил Франц Клинцевич.

    Клинцевич: «Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра»

    По словам сенатора, сегодня очень мало говорится о молодежных лагерях, движениях (например, «Юнармия») и прочих. «Они помогают проявить молодым людям свои амбиции и стремления. С молодежью только так и нужно работать», — добавил Клинцевич.

    «Владимир Путин загрузил молодежные инициативы в сочинские олимпийские деревни, которые были подготовлены под Олимпиаду. Они там постоянно работают сейчас. Активная работа Путина с молодежью сегодня серьезно ударит по коррупции завтра. По сути, молодые россияне — противники любой несправедливости. Особенно, когда это касается государственного аппарата. Поэтому очень важно сегодня в них заложить качества управленцев, качества настоящих лидеров, которые придерживаются принципов справедливости. Очевидно, что с коррупцией надо что-то делать. Это до сих пор большая проблема, несмотря на все антикоррупционные меры. Поэтому с коррупцией можно бороться только через молодые амбициозные умы, которые хотят всего добиться сами», — резюмировал Франц Клинцевич.

    В День знаний, 1 сентября 2017 года, президент Российской Федерации Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок на тему «Россия, устремленная в будущее», во время которого обратился к школьникам и предложил им написать сочинения о том, какой они видят страну на рубеже 2040-2050 годов. В рамках Всероссийского конкурса сочинений появилась отдельная одноименная президентская номинация, которая собирает мечты молодежи о развитии родной страны.

    Клинцевич: «Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра»

    Всего же во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов РФ. Победителями конкурса стали 100 учеников 9-11 классов из 60 субъектов России, в номинации, предложенной Путиным, были отмечены 35 работ.

    Все лауреаты были награждены сборником ста лучших сочинений «Россия, устремленная в будущее», дипломами и памятными подарками. Для победивших в конкурсе школьников была подготовлена программа, которая включает культурно-познавательные мероприятия, коммуникационные и деловые игры. Победители получили возможность поехать по путевкам на образовательные смены Российского движения школьников в федеральных детских центрах «Океан», «Орленок», «Артек» в течение 2018 года.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #выборы-2028
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ПАСЕ выбрала нового председателя

      14:56 22 Января 2018 32
      Читать
      14:35
      Сегодня

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления
      14:30
      Сегодня

      Прощание с композитором Шаинским в Москве завершилось долгими аплодисментами
      11:33
      Сегодня

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих
      10:51
      Сегодня

      Суд над Саакашвили в Киеве: полиция и нацгвардия оцепили здание, ждут нацбата «Донбасс»
      9:29
      Сегодня

      «У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 1916

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      15373

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38255

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4126

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37612
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      14:07   22 Января 2018
      1478
      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      13:47   22 Января 2018
      317
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      13:09   22 Января 2018
      146
      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      12:51   22 Января 2018
      168