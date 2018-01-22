Клинцевич: «Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра»

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» — ознаменовала ставку главы государства на молодое поколение — тех, кто в будущем может возглавить правительство, стать министрами. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Удар по коррупции

«Президент России Владимир Путин сделал очень серьезную ставку на молодежь. Вы посмотрите, почему так сильно поменялся губернаторский состав? Очень много молодых. Престарелые во власти сдерживают прогресс, мешают креативу и новым идеям. Сегодня есть полпреды, институт администрации, которые очень плотно работают в регионах. Эти молодые губернаторы станут новыми управленцами. Посмотрите, у нас есть уникальный конкурс «Лидер России». Свыше 70 тысяч человек подали заявки на участие в нем. И там поэтапно отбирают молодых людей. И каждый, кто хорошо себя покажет, получит реальные шансы проявить себя. Система «сын генерала» уже не работает. Каждый должен добиваться всего сам. И это очень важная составляющая», — пояснил Франц Клинцевич.

По словам сенатора, сегодня очень мало говорится о молодежных лагерях, движениях (например, «Юнармия») и прочих. «Они помогают проявить молодым людям свои амбиции и стремления. С молодежью только так и нужно работать», — добавил Клинцевич.

«Владимир Путин загрузил молодежные инициативы в сочинские олимпийские деревни, которые были подготовлены под Олимпиаду. Они там постоянно работают сейчас. Активная работа Путина с молодежью сегодня серьезно ударит по коррупции завтра. По сути, молодые россияне — противники любой несправедливости. Особенно, когда это касается государственного аппарата. Поэтому очень важно сегодня в них заложить качества управленцев, качества настоящих лидеров, которые придерживаются принципов справедливости. Очевидно, что с коррупцией надо что-то делать. Это до сих пор большая проблема, несмотря на все антикоррупционные меры. Поэтому с коррупцией можно бороться только через молодые амбициозные умы, которые хотят всего добиться сами», — резюмировал Франц Клинцевич.

В День знаний, 1 сентября 2017 года, президент Российской Федерации Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок на тему «Россия, устремленная в будущее», во время которого обратился к школьникам и предложил им написать сочинения о том, какой они видят страну на рубеже 2040-2050 годов. В рамках Всероссийского конкурса сочинений появилась отдельная одноименная президентская номинация, которая собирает мечты молодежи о развитии родной страны.

Всего же во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов РФ. Победителями конкурса стали 100 учеников 9-11 классов из 60 субъектов России, в номинации, предложенной Путиным, были отмечены 35 работ.

Все лауреаты были награждены сборником ста лучших сочинений «Россия, устремленная в будущее», дипломами и памятными подарками. Для победивших в конкурсе школьников была подготовлена программа, которая включает культурно-познавательные мероприятия, коммуникационные и деловые игры. Победители получили возможность поехать по путевкам на образовательные смены Российского движения школьников в федеральных детских центрах «Океан», «Орленок», «Артек» в течение 2018 года.

Владимир Путин. Биография