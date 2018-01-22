Шойгу проводит переговоры с главой Минобороны Лаоса

Вьентьян, 22 января. Взаимодействие в военной и военно-технической сферах является важнейшей составляющей всего спектра отношений России и Лаоса. Об этом в понедельник сообщил глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с главой Минобороны Лаоса.

«Встреча премьер-министра Лаоса Тхонглуна Сисулита с главой российского государства Владимиром Путиным в мае 2016 года в Сочи и его официальный визит в Россию в сентябре 2017 года являются знаковыми событиями в российско-лаосских отношениях», — подчеркнул российский министр.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день ведется активная работа по практическому исполнению достигнутых договоренностей, в том числе в оборонной сфере.

Шойгу также подчеркнул, что рад очередной встрече с лаосским коллегой и возможности впервые посетить эту республику.

«Переговоры позволят продолжить начатый в Москве в апреле прошлого года обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях», — резюмировал он.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин в рамках форму Россия — АСЕАН провел встречу с главой правительства Лаоса Тхонглуном Сисулитом и назвал его «надежным другом России».

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