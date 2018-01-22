Выборы президента 2018: кандидат-новичок попросил Путина помочь в сборе подписей

Москва, 22 января. Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты Михаил Козлов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ему собрать необходимое количество подписей россиян. Обращение имеется в распоряжении редакции.

Козлов обратился к Путину с просьбой помочь кандидатам-новичкам на выборах-2018.

«Прошу вас оказать содействие мне и другим кандидатам-новичкам, не обладающим значительными материальными ресурсами, в сборе 100 тысяч подписей в рамках избирательной компании для регистрации меня кандидатом в президенты РФ», — говорится в письме кандидата от Партии социальной защиты.

Козлов отметил, что участвует в избирательной кампании 2018 года для «зачистки банковско-финансовой сферы РФ от недобросовестных игроков». По его мнению, ЦИК препятствует его участию в предвыборной гонке, несмотря на то, что комиссия разрешила открыть счет.

«Недавно меня обвинили в фальсификации документов, хотя я всего лишь по ошибке поставил на нотариально заверенную доверенность настоящую печать партии соцзащиты, и сделал это в присутствии членов ЦИК, — рассказывает Козлов. — После этого на заседании ЦИК 19 января, не выслушав моих объяснений, не дав мне слово, принимается решение о закрытии моего избирательного счета и аннулировании уже собранных подписей».

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта текущего года. Действующий глава страны объявил о своем участии в них в качестве самовыдвиженца. Для этого Путину необходимо было собрать 300 тысяч подписей, однако его штаб собрал уже более 1,5 миллиона голосов в поддержку российского лидера.