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Политика
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Россия
Выборы президента 2018: кандидат-новичок попросил Путина помочь в сборе подписей
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    Выборы президента 2018: кандидат-новичок попросил Путина помочь в сборе подписей

    12:28  22 Января 2018
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    Выборы президента 2018: кандидат-новичок попросил Путина помочь в сборе подписей

    Москва, 22 января. Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты Михаил Козлов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ему собрать необходимое количество подписей россиян. Обращение имеется в распоряжении редакции.

    Козлов обратился к Путину с просьбой помочь кандидатам-новичкам на выборах-2018.

    «Прошу вас оказать содействие мне и другим кандидатам-новичкам, не обладающим значительными материальными ресурсами, в сборе 100 тысяч подписей в рамках избирательной компании для регистрации меня кандидатом в президенты РФ»,  — говорится в письме кандидата от Партии социальной защиты.

    Выборы президента 2018: кандидат-новичок попросил Путина помочь в сборе подписей

    Козлов отметил, что участвует в избирательной кампании 2018 года для «зачистки банковско-финансовой сферы РФ от недобросовестных игроков». По его мнению, ЦИК препятствует его участию в предвыборной гонке, несмотря на то, что комиссия разрешила открыть счет.

    «Недавно меня обвинили в фальсификации документов, хотя я всего лишь по ошибке поставил на нотариально заверенную доверенность настоящую печать партии соцзащиты, и сделал это в присутствии членов ЦИК,  — рассказывает Козлов.  — После этого на заседании ЦИК 19 января, не выслушав моих объяснений, не дав мне слово, принимается решение о закрытии моего избирательного счета и аннулировании уже собранных подписей».

    Напомним, выборы президента состоятся 18 марта текущего года. Действующий глава страны объявил о своем участии в них в качестве самовыдвиженца. Для этого Путину необходимо было собрать 300 тысяч подписей, однако его штаб собрал уже более 1,5 миллиона голосов в поддержку российского лидера.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #козлов #выборы-2018 #выборы президента рф #партия социальной защиты
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