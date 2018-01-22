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Новости Сирии
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Выборы 2018
Симоньян объяснила западным СМИ, почему ей доверяет Путин
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    Симоньян объяснила западным СМИ, почему ей доверяет Путин

    12:09  22 Января 2018
    318

    Симоньян объяснила западным СМИ, почему ей доверяет Путин

    Москва, 22 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила попадание в список людей, которым доверяет президент России Владимир Путин.

    «Я была включена в список тех, — как в России это называют — кому он доверяет. Что ж, я надеюсь, что он мне доверяет. Не знаю, доверяет или нет, но я действительно видела этот список», — заявила она в интервью американскому агентству Associated Press.

    Симоньян не исключила, что причиной доверия со стороны главы государства могла стать ее беспристрастность в качестве руководителями крупного СМИ.

    Напомним, что на прошлой неделе Центральный избирательный комитет России зарегистрировал 259 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В список попали Маргарита Симоньян, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Павел Гусев, Леонид Якубович, Лев Лещенко.

    По словам сопредседателя штаба Путина Елены Шмелевой, доверенными лицами действующего президента РФ стали 500 человек.

    Выборы нового президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
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    #путин #симоньян #выборы-2018
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