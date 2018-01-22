Выборы-2018: наблюдатели от ОП могут получить рекомендации для работы в УИК

Москва, 22 января. Наблюдатели от Общественной палаты после президентских выборов могут перейти в участковые избирательные комиссии, рассказал в понедельник замсекретаря ОП Александр Точенов.

Он отметил, что Центризбирком планирует после марта провести кадровые перестановки в УИК, а Общественная палата готова дать рекомендации своим наблюдателям.

«Общественная палата может дать рекомендации наблюдателям в УИК, и эти рекомендации будут иметь вес», — отметил Точенов.

В частности, рекомендации для работы в УИК могут получить студенты юридических факультетов, которые будут выступать наблюдателями на выборах. При этом Точенов подчеркнул, что деятельность общественных наблюдателей не оплачивается.

Напомним, что выборы состоятся в России в марте этого года. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография