Сирия и курдский вопрос: Лавров заявил, что «бешенство» Турции вызвано действиями США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью изданию «Коммерсант», что Турцию на решительные действия против курдов в Сирии спровоцировали Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что США, которые фактически вновь столкнули Анкару и курдов, тем самым еще раз доказали свою разрушительную роль в мировой геополитике и неспособность соблюдать договоренности.

«США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — заявил Лавров.

20 января в Генштабе Вооруженных сил Турции заявили о начале военной кампании против Отрядов народной самообороны (YPG) в кантоне Африн. Операция получила название «Оливковая ветвь». 72 боевых самолета турецких ВВС нанесли два массированных авиационных удара по территории курдского анклава, после чего продолжили бомбардировки военных объектов YPG. По информации Генштаба, почти все намеченные цели были ликвидированы.

Официальный Дамаск высказался против данной операции на северо-западе провинции Алеппо, подчеркнув, что действия Анкары будут рассматриваться как военная агрессия и нарушение территориальной целостности государства. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, в свою очередь, отметил, что войска покинут Африн, как только цель кампании будет достигнута. Он также добавил, что действия Анкары направлены не против курдского или арабского населения, а против действующих в регионе террористических группировок.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) выразил мнение, что новый вооруженный конфликт, охвативший северо-запад САР, стал возможен только лишь из-за действий США, которые по-прежнему сохраняют незаконное военное присутствие на территории арабской республики. Именно американцы спровоцировали Анкару выдвинуть войска, заявив о формировании «Сил безопасности границ» (СБГ), которые должны были занять позиции у линии соприкосновения между турецкими войсками и курдскими вооруженными формированиями.

«Когда «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) было побеждено, встал вопрос — «Что делать дальше?». Тогда прозвучали заявления наших дипломатов и военных о том, что неплохо бы Соединенным Штатам наконец вывести свои войска из Сирии. Об этом говорил также и Эрдоган, и сами сирийцы. Но американцы все это проигнорировали, позже, напротив, заявив, что останутся и будут работать в районах, контролируемых курдами, с целью якобы не допустить восстановления ИГ. Однако после этого начали появляться сообщения, что США готовят 30 тысяч бойцов так называемых СБГ. Потом они пошли на попятную, утверждая, что не создают непосредственно армию или какие-то военные силы, но было поздно, заявления уже прозвучали. А то, как турки относятся к сирийским курдам, естественно, очень хорошо известно», — заметил эксперт.

Американцы активно поддерживают курдские формирования, стремясь разорвать Сирию путем отделения Рожавы от республики. Востоковед напомнил, что бойцы Сирийских демократических сил (SDF) в период активной фазы конфликта сформировали курдский пояс на границе с Турцией, выдвинувшись из района города Камышлы в Хасаке к Манбиджу и затем к Африну. В 2016-м году в ходе операции «Щит Евфрата» Анкара смогла разорвать данный пояс, отделив кантон Африн от остальной части так называемого Курдистана. После этого США, однако, активизировали усилия по формированию государственности в Рожаве и начали оказывать «Демократическим силам» более плотную военную поддержку, зачастую привлекая к этому и бывших боевиков «Исламского государства».

«В прошлом году курды провели выборы в местные советы, в этом планируются выборы в своего рода местный парламент. То есть они взяли курс на дезинтеграцию и обособление, очевидно, не без помощи американцев. Естественно, турки не могли спокойно на это смотреть, они понимают, чем все это грозит, и потому пошли на такую эскалацию. Несомненно, это удар по российским усилиям, по процессу урегулирования. Все было смоделировано Соединенными Штатами, о чем также говорят наши дипломаты и военные. При нормальном развитии событий они должны были передать все районы, отбитые у ИГ1, в том числе Манбидж, территории по другую сторону Евфрата и другие регионы, под контроль сирийских войск. Если бы они сделали так, как должны были, все было бы прекрасно, и сейчас не возникло бы никакой конфронтации с Турцией», — уверен Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.