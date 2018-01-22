В Совфеде назвали «дерготней» попытки США создать «центр силы» в Сирии

Москва, 22 января. Соединенные Штаты не смогут сформировать свой «центр силы» в Сирии. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев в ходе встречи с военным атташе посольства Китая в РФ генерал-майором Куй Яньвэеем.

По его словам, Вашингтон хотел в САР продемонстрировать свой «центр силы», передает РИА Новости.

«Эта дерготня ничего не даст», — подчеркнул Бондарев, комментируя заявления Вашингтона относительно создания «силы безопасности границы» в Сирии.

Напомним, ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых «сил безопасности границы» совместно с курдами.

Накануне в Кремле назвали коллапсом нынешний уровень отношений с Соединенными Штатами.

В декабря минувшего года президент России Владимир Путин в ходе посещения базы «Хмеймим» в Сирии заявил о значительном выводе контингента войск РФ из Сирии.

Путин поблагодарил российских военных за отлично проделанную работу в республике.

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