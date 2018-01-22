18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили раскрыл новые подробности отдыха Порошенко на Мальдивах
Политика
На Западе считают, что Путин станет лидером мира, а США превратятся в посмешище
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На Западе считают, что Путин станет лидером мира, а США превратятся в посмешище

    12:37  22 Января 2018
    702

    На Западе считают, что Путин станет лидером мира, а США превратятся в посмешище

    Лондон, 22 января. Обсуждая очередные «разоблачения» в западных СМИ, читатели отмечают, что действия и репутация Дональда Трампа на посту президента США способны существенно изменить расстановку сил в международной политике — пока влияние Трампа постоянно падает из-за непрерывных нападок внутри Штатов, российский лидер Владимир Путин представляется жителям стран Запада все более могущественным. Вне зависимости от отношения к президенту РФ, простые люди на Западе признают: «Путин получает все больше власти» и «может стать лидером мира».

    Поводом для обсуждения послужили очередные «разоблачения» в адрес Трампа — якобы на инаугурации американского президента присутствовали граждане России, что само по себе «обеспокоило ФБР». Например, члена экономического совета при президенте РФ Алексея Репика видели с нынешним главой ЦРУ Майком Помпео, сообщает Daily Mail. Присутствовали и известнейшие российские бизнесмены — Виктор Вексельберг и Борис Титов. 

    «Возможно, план в том, что Трамп уменьшит влияние США в мире настолько, что Россия займет место Штатов, — пишет читатель из Австралии. — Пора дать это место Путину, он умный парень».

    На Западе считают, что Путин станет лидером мира, а США превратятся в посмешище 

    «Впечатляет, что Путин бегло говорит по-немецки и вполне внятно по-английски, в то время как Трамп едва владеет английским», — смеется над своим президентом читатель с восточного побережья США.

    Многие пользователи считают, что из-за поведения Трампа «США превратятся в посмешище»  — пока «Трамп ведет себя, как будто он по уши виноват», его преследуют в США и престиж Америки, которую возглавляет «российский агент», непрерывно падает.

    Напомним, еще до своего вступления на пост президента США Дональд Трамп стал мишенью для политической травли со стороны своих противников из Демократической партии. Отчаянные усилия демократов в конгрессе и сенате позволили противостоять практически любому начинанию американского президента, подорвав его авторитет как в США, так и во всем мире.

    Отметим, недавние опросы показали, что российский лидер пользуется крепнущей поддержкой общества. Незадолго до президентских выборов в России, на которые Владимир Путин идет в качестве самовыдвиженца, почти 73% россиян заявили, что готовы были бы проголосовать за Путина, если бы выборы-2018 состоялись в ближайшие выходные.

    На Западе считают, что Путин станет лидером мира, а США превратятся в посмешище

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #трамп #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ПАСЕ выбрала нового председателя

      14:56 22 Января 2018 32
      Читать
      14:35
      Сегодня

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления
      14:30
      Сегодня

      Прощание с композитором Шаинским в Москве завершилось долгими аплодисментами
      11:33
      Сегодня

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих
      10:51
      Сегодня

      Суд над Саакашвили в Киеве: полиция и нацгвардия оцепили здание, ждут нацбата «Донбасс»
      9:29
      Сегодня

      «У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 1916

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      15373

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38255

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4126

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37612
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      14:07   22 Января 2018
      1478
      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      13:47   22 Января 2018
      317
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      13:09   22 Января 2018
      146
      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      12:51   22 Января 2018
      168