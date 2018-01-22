Лондон, 22 января. Обсуждая очередные «разоблачения» в западных СМИ, читатели отмечают, что действия и репутация Дональда Трампа на посту президента США способны существенно изменить расстановку сил в международной политике — пока влияние Трампа постоянно падает из-за непрерывных нападок внутри Штатов, российский лидер Владимир Путин представляется жителям стран Запада все более могущественным. Вне зависимости от отношения к президенту РФ, простые люди на Западе признают: «Путин получает все больше власти» и «может стать лидером мира».

Поводом для обсуждения послужили очередные «разоблачения» в адрес Трампа — якобы на инаугурации американского президента присутствовали граждане России, что само по себе «обеспокоило ФБР». Например, члена экономического совета при президенте РФ Алексея Репика видели с нынешним главой ЦРУ Майком Помпео, сообщает Daily Mail. Присутствовали и известнейшие российские бизнесмены — Виктор Вексельберг и Борис Титов.

«Возможно, план в том, что Трамп уменьшит влияние США в мире настолько, что Россия займет место Штатов, — пишет читатель из Австралии. — Пора дать это место Путину, он умный парень».

«Впечатляет, что Путин бегло говорит по-немецки и вполне внятно по-английски, в то время как Трамп едва владеет английским», — смеется над своим президентом читатель с восточного побережья США.

Многие пользователи считают, что из-за поведения Трампа «США превратятся в посмешище» — пока «Трамп ведет себя, как будто он по уши виноват», его преследуют в США и престиж Америки, которую возглавляет «российский агент», непрерывно падает.

Напомним, еще до своего вступления на пост президента США Дональд Трамп стал мишенью для политической травли со стороны своих противников из Демократической партии. Отчаянные усилия демократов в конгрессе и сенате позволили противостоять практически любому начинанию американского президента, подорвав его авторитет как в США, так и во всем мире.

Отметим, недавние опросы показали, что российский лидер пользуется крепнущей поддержкой общества. Незадолго до президентских выборов в России, на которые Владимир Путин идет в качестве самовыдвиженца, почти 73% россиян заявили, что готовы были бы проголосовать за Путина, если бы выборы-2018 состоялись в ближайшие выходные.