Выборы президента 2018: центр мониторинга и колл-центр будут работать при ОП РФ 18 марта

Москва, 22 января. Центр мониторинга и колл-центр будут работать при Общественной палате России в день президентских выборов-2018 для того, чтобы любые непонятные ситуации можно было решить в онлайн-режиме при участии общественных наблюдателей. Об этом рассказал в понедельник заместитель начальника рабочей группы ОП РФ по наблюдению реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Он отметил, что колл-центр начнет свою работу в день выборов-2018.

«Мы будем обзванивать наблюдателей и получать обратную связь. Кроме того, это система проверки — насколько данные по этим наблюдателям соответствуют действительности, чтобы не было никаких ошибок», — рассказал он.

Кроме того, Григорьев подчеркнул, что все это делается для решения возможных «сложных или критических» ситуаций, добавив, что в данном случае планируется связываться с тем наблюдателем, который находится непосредственно на этом участке.

Весь процесс будет проходить в онлайн-режиме, уточнил он.

Напомним, президентские выборы-2018 пройдут в России 18 марта, избирательная кампания продлится до 31 января.

В понедельник стало известно, что избирательный штаб Путина с 22 января прекращает сбор подписей, поскольку цифра в более полутора миллионов собранных подписей убедительно говорит о популярности кандидата в президенты страны.

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