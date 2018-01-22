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В Совфеде рассказали, как Россия ответит на санкции США
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    В Совфеде рассказали, как Россия ответит на санкции США

    12:15  22 Января 2018
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    Россия должна отвечать на санкции по принципу взаимности — Клишас

    Москва, 22 января. Глава комитета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Россия должна отвечать на санкции только в исключительных случаях, руководствуясь принципами взаимности.

    «Идти же на ответные меры Россия должна только в исключительных случаях, отталкиваясь от принципа взаимности, совершая лишь ответные, зеркальные действия», — заявил Клишас в интервью агентству РИА Новости. В качестве примера он привел ответные закон РФ о признании СМИ иностранными агентами.

    Напомним, что принятый российским парламентом законопроект, автором которого является сенатор, направлен на совершенствование правового регулирования деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Россия должна отвечать на санкции по принципу взаимности — Клишас

    Кроме того, есть возможность признания и физического лица иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Это возможно в том случае, если он получает финансовые средства из иностранным источников для распространения материалов среди неограниченного круга читателей. Клишас напомнил, что аналогичные меры предусмотрены и в американском законодательстве.

    Тем не менее сенатор считает, что расширение санкций Вашингтона против Москвы не окажут серьезного влияния на отношения двух стран.

    «Санкции выглядят уже несколько комично, и сами отношения ухудшить достаточно сложно, они и так находятся на нижайшем уровне», — подчеркнул он.

    Напомним, что президент России Владимир Путин прокомментировал накануне возможные санкции США против РФ. Он подчеркнул, что будет анализировать и наблюдать за тем, что в итоге произойдет в реальности. В связи с этим и будет идти реакция Москвы.

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    Автор: Дима Оленин
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    #санкции #путин #россия #сша
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