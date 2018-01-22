«Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

Киев, 22 января. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вошел в здание Апелляционного административного суда Киева, где будет поднят вопрос о возможности его депортации с территории Украины, под крики митингующих, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Саакашвили приехал к зданию киевского суда в 9.59 на серебристой «Шкоде». За два часа до начала заседания здание Апелляционного административного суда Киева оцепили правоохранительные органы. Они ждали не только бывшего губернатора Одессы, но и его группу поддержки из националистического батальона «Донбасс».

Под крики «Миша, Миша, победа!» Саакашвили вошел в здание суда. На улице остались его митингующие сторонники.

На данный момент заседание началось. От его итогов зависит депортация Саакашвили с территории Украины.