Новый уровень отношений: ЕС заключит соглашение об ассоциации с Палестиной

Париж, 22 января. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о намерениях Евросоюза заключить соглашение об ассоциации с Палестиной.

В настоящее время между ЕС и Палестиной действует временное соглашение о партнерстве.

«Мы хотим заявить президенту Аббасу, что ЕС хочет перейти в отношениях с Палестиной от временного соглашения о партнерстве к соглашению об ассоциации», — сообщил Ле Дриан, прибыв на министерскую встречу Совета ЕС.

По данным ТАСС, на сегодняшнее заседание был также приглашен и глава Государства Палестина Махмуд Аббас.

Кроме того, Ле Дриан заявил о том, что ЕС намерен подтвердить свою приверженность принципу двух государств в процессе ближневосточного мирного урегулирования, который был подорван властями США из-за решения перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, 19 января The New York Times сообщило о планах президента США Дональда Трампа ускорить переезд посольства в Израиле.

Изначально об этом решении американский лидер заявил 6 декабря, после чего в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали более 700 человек.

На следующий день президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых выразили обеспокоенность решением Трампа.

А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобные действия Белого дома могут поставить крест на создании на Ближнем Востоке двух государств — Израиля и Палестины.