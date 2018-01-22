Сирия уничтожает боевиков в провинции Идлиб

Москва, 22 января. Правительственные войска Сирии начали операцию в провинции Идлиб против боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра», сообщили в министерстве обороны России.

Правительственные войска Сирии начали наступление на боевиков запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры». Отмечается, что в рядах этой террористической группировки состоят 1500 человек.

Как обратили внимание в российском военном ведомстве, боевики в этом регионе вооружены танками, броневиками и артиллерией.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года посетил российскую авиабазу в Сирии «Хмеймим». Глава государства отметил, что операция против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) закончилась победой российских и сирийских войск. Глава России приказал вывести основную часть российских войск из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.