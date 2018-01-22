Сегодня в Сети: «тайные» встречи Путина и Порошенко, купание посла США и теракт в Кабуле

Сегодня в Интернете, 22 января. Пользователи соцсетей обсуждают «тайные» встречи Путина и Порошенко, крещенские купания американского посла и кандидатов в президенты РФ, а также нападение на отель в Кабуле.

Непубличные встречи Путина и Порошенко

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что рабочий день Владимира Путина гораздо «более насыщенный и содержательный, чем можно увидеть по телевизору», и что о многих встречах главы государства просто не сообщается. Некоторые СМИ и пользователи соцсетей решили, что речь идет о «тайных» встречах российского лидера с президентом Украины Петром Порошенко.

Песков о контактах с Порошенко: У президента огромное количество контактов, которые не носят публичного характера и о которых мы не сообщаем, это обычная практика. Трудовой день президента гораздо более насыщенный и содержательный, чем можно увидеть по телевизору pic.twitter.com/4YUTIaTFBp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 января 2018 г.

«Песков о контактах Путина и Порошенко: такие встречи имеют место. Именно «встречи» — если верить информагентствам. Получается, кто-то к кому-то приезжает по секрету. Интересно, кто к кому. Не Путин же», — написала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Там же она напомнила: «Последний раз — официально — Порошенко встречался с Путиным в 2016 году в Берлине на саммите глав «нормандской четверки», в котором приняли участие лидеры России, Германии, Украины и Франции. Что же касается двусторонних встреч, то последний раз — официально — Порошенко и Путин встретились в Милане 17 октября 2014 года».

В связи с этим представитель Кремля был вынужден заявить, что его слова неверно интерпретировали, поскольку речь шла о международных контактах в целом.

«У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика», — сказал Дмитрий Песков.

Песков отверг слова о "тайных встречах" Путина и Порошенко, которые ему массово приписали СМИ https://t.co/FS45bNJpii pic.twitter.com/RhIEThG5bb — Катерина Раковская (@_akovskaya) 21 января 2018 г.

Эхо крещенских купаний

Одной из обсуждаемых новостей минувших выходных стало участие в крещенских купаниях американского посла в России Джона Хантсмана, решившего таким образом приобщиться «к русской традиции».

Посол США в Москве Джон Хантсман принял участие в крещенских купаниях:https://t.co/S1LT0DJuBt pic.twitter.com/ymvCyUxeXU — ТАСС (@tass_agency) 21 января 2018 г.

Однако председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что этот смелый поступок вряд ли поможет наладить отношения между США и Россией.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет», — написал Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2018 г.

А телеведущий Владимир Соловьев отметил, что на Крещение полезли в прорубь даже те, кто, казалось бы, далек от православия.

«То Собчак перед церковью па выделывает, то на Крещение в прорубь ныряет… то с атеистами заигрывает, то с православными. Да и члены КПРФ забыли про научный коммунизм и стали сигать в прорубь… Вместо идеологи салат оливье», — написал в Twitter Соловьев.

То Собчак перед церковью па выделывает , то на Крещение в прорубь ныряет … то с атеистами заигрывает, то с православными. Да и члены КПРФ забыли про научный коммунизм и стали сигать в прорубь…

Вместо идеологи салат оливье. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 22 января 2018 г.

Атака на отель в Кабуле

В воскресенье стало известно о нападении на пятизвездочный отель в столице Афганистана, в результате которого, по последним данным, погибли 43 человека.

«Трагедии афганского народа не видно ни конца ни краю. США и их союзники только способствуют сохранению кровавого конфликта. Урегулирование не продвинулось ни на один шаг. В результате очередной атаки террористов погибли более 40 постояльцев отеля», — написал в своем микроблоге в Twitter глава Чечни Рамзан Кадыров.

Трагедии афганского народа не видно ни конца ни краю. США и их союзники только способствуют сохранению кровавого конфликта. Урегулирование не продвинулось ни на один шаг. В результате очередной атаки террористов погибли более 40 постояльцев отеля #Intercontinental в Кабуле. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 21 января 2018 г.

«В Афганистане в Кабуле в результате нападения боевиков погибло 40 человек. Напоминаю, что США принесли демократию и свободу в Афганистан 17 лет назад. А про план маршала и витрину как-то забыли», — отметили в микроблоге rishikesh news.

В Афганистане в Кабуле в результате нападения боевиков погибло 40 человек. Напоминаю, что США принесли демократию и свободу в Афганистан 17 лет назад. А про план маршала и витрину как-то забыли — rishikesh news (@rishikesh_news) 21 января 2018 г.

Как сообщил украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк, среди погибших — семеро граждан Украины. Помимо соболезнований пользователи также выразили недоумение, что граждане Украины делали в Афганистане.

При нападении на отель в Кабуле погибли девять граждан Украины. Соболезную родственникам погибших. pic.twitter.com/dfFkC14jl5 — Нефритовый???????? (@zapvv) 21 января 2018 г.

«Кто-нибудь знает, что украинцы делают в Афганистане? Обучаются у США диверсиям и террору?» — поинтересовалась Кремлевская.

При нападении на отель в Кабуле погибли девять украинцев... Кто-нибудь знает, что украинцы делают в Афганистане? Обучаются у США диверсиям и террору? — Кремлёвская (@znaetymka) 21 января 2018 г.

Однако позже в новостях появилась информация, что погибшие украинцы были сотрудниками авиакомпании.

«А ведь в Кабуле безопаснее, чем в Киеве», — отметил Николай Немчинов.