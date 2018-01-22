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#Соцсети
Сегодня в Сети: «тайные» встречи Путина и Порошенко, купание посла США и теракт в Кабуле
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    Сегодня в Сети: «тайные» встречи Путина и Порошенко, купание посла США и теракт в Кабуле

    12:39  22 Января 2018
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    Сегодня в Сети: тайные встречи Путина и Порошенко, купание посла США и теракт в Кабуле

    Сегодня в Интернете, 22 января. Пользователи соцсетей обсуждают «тайные» встречи Путина и Порошенко, крещенские купания американского посла и кандидатов в президенты РФ, а также нападение на отель в Кабуле.

    Непубличные встречи Путина и Порошенко

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что рабочий день Владимира Путина гораздо «более насыщенный и содержательный, чем можно увидеть по телевизору», и что о многих встречах главы государства просто не сообщается. Некоторые СМИ и пользователи соцсетей решили, что речь идет о «тайных» встречах российского лидера с президентом Украины Петром Порошенко.

    «Песков о контактах Путина и Порошенко: такие встречи имеют место. Именно «встречи» — если верить информагентствам. Получается, кто-то к кому-то приезжает по секрету. Интересно, кто к кому. Не Путин же», — написала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

    Сегодня в Сети: тайные встречи Путина и Порошенко, купание посла США и теракт в Кабуле

    Там же она напомнила: «Последний раз — официально — Порошенко встречался с Путиным в 2016 году в Берлине на саммите глав «нормандской четверки», в котором приняли участие лидеры России, Германии, Украины и Франции. Что же касается двусторонних встреч, то последний раз — официально — Порошенко и Путин встретились в Милане 17 октября 2014 года».

    Сегодня в Сети: тайные встречи Путина и Порошенко, купание посла США и теракт в Кабуле

    В связи с этим представитель Кремля был вынужден заявить, что его слова неверно интерпретировали, поскольку речь шла о международных контактах в целом.

    «У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика», — сказал Дмитрий Песков.

    Эхо крещенских купаний

    Одной из обсуждаемых новостей минувших выходных стало участие в крещенских купаниях американского посла в России Джона Хантсмана, решившего таким образом приобщиться «к русской традиции».

    Однако председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что этот смелый поступок вряд ли поможет наладить отношения между США и Россией.

    «В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет», — написал Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    А телеведущий Владимир Соловьев отметил, что на Крещение полезли в прорубь даже те, кто, казалось бы, далек от православия.

    «То Собчак перед церковью па выделывает, то на Крещение в прорубь ныряет… то с атеистами заигрывает, то с православными. Да и члены КПРФ забыли про научный коммунизм и стали сигать в прорубь… Вместо идеологи салат оливье», — написал в Twitter Соловьев.

    Атака на отель в Кабуле

    В воскресенье стало известно о нападении на пятизвездочный отель в столице Афганистана, в результате которого, по последним данным, погибли 43 человека.

    «Трагедии афганского народа не видно ни конца ни краю. США и их союзники только  способствуют сохранению кровавого конфликта. Урегулирование не продвинулось ни на один шаг. В результате очередной атаки террористов погибли более 40 постояльцев отеля», — написал в своем микроблоге в Twitter глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «В Афганистане в Кабуле в результате нападения боевиков погибло 40 человек. Напоминаю, что США принесли демократию и свободу в Афганистан 17 лет назад. А про план маршала и витрину как-то забыли», — отметили в микроблоге rishikesh news.

    Как сообщил украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк, среди погибших — семеро граждан Украины. Помимо соболезнований пользователи также выразили недоумение, что граждане Украины делали в Афганистане.

    «Кто-нибудь знает, что украинцы делают в Афганистане? Обучаются у США диверсиям и террору?» — поинтересовалась Кремлевская.

    Однако позже в новостях появилась информация, что погибшие украинцы были сотрудниками авиакомпании.

    «А ведь в Кабуле безопаснее, чем в Киеве», — отметил Николай Немчинов.

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    Автор: Марина Степанова
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    #путин #россия #украина #кабул #порошенко #песков #пушков #кадыров #собчак #соловьев #хантсман #крещенские купания
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