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Новости Сирии
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Политика
МИД Франции объяснил, почему Макрон пригласил Путина в Версаль сразу после избрания
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    МИД Франции объяснил, почему Макрон пригласил Путина в Версаль сразу после избрания

    11:26  22 Января 2018  /обновлено: 11:32  22 Января 2018
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    МИД Франции объяснил, почему Макрон пригласил Путина в Версаль сразу после избрания

    Париж, 22 января. Президент Франции Эммануэль Макрон держит курс на укрепление отношений с Россией, сообщил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью, опубликованном в газете «Фигаро».

    «Президент Макрон стремится установить с Россией прямые связи, такие отношения, которые должны существовать между двумя большими державами», — заявил глава французской дипломатии.

    Он также отметил, что Франция стремится уважать такую большую страну, как Россия. Именно по этой причине Макрон пригласил президента РФ Владимира Путина на переговоры в Версале.

    Ле Дриан напомнил, что часто встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Франция готова обсуждать с РФ важные международные вопросы, в том числе украинский кризис, инциденты с химоружием в Сирии. Однако Москве необходимо прояснить свои позиции, подчеркнул министр.

    Напомним, что Путин пригласил Макрона посетить Петербургский международный экономический форум в 2018 году.

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    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #франция #макрон
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