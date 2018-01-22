МИД Франции объяснил, почему Макрон пригласил Путина в Версаль сразу после избрания

Париж, 22 января. Президент Франции Эммануэль Макрон держит курс на укрепление отношений с Россией, сообщил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью, опубликованном в газете «Фигаро».

«Президент Макрон стремится установить с Россией прямые связи, такие отношения, которые должны существовать между двумя большими державами», — заявил глава французской дипломатии.

Он также отметил, что Франция стремится уважать такую большую страну, как Россия. Именно по этой причине Макрон пригласил президента РФ Владимира Путина на переговоры в Версале.

Ле Дриан напомнил, что часто встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Франция готова обсуждать с РФ важные международные вопросы, в том числе украинский кризис, инциденты с химоружием в Сирии. Однако Москве необходимо прояснить свои позиции, подчеркнул министр.

Напомним, что Путин пригласил Макрона посетить Петербургский международный экономический форум в 2018 году.