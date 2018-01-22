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Наблюдателям на выборах 2018 года в России разошлют «золотой стандарт»
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    Наблюдателям на выборах 2018 года в России разошлют «золотой стандарт»

    12:04  22 Января 2018
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    Наблюдателям на выборах 2018 года в России разошлют «золотой стандарт»

    Москва, 22 января. Общественная палата России разошлет по регионам «золотой стандарт» наблюдения за выборами. Об этом в понедельник сообщил замглавы рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

    «Вам будет разослан «золотой стандарт» общественного наблюдения на избирательных участках, разработанный нами совместно с целым рядом общественных организаций. Просим провести в ближайшее время отдельное мероприятие, круглый стол, с членами рабочей группы... чтобы обсудить», — приводит РИА Новости комментарий Григорьева.  

    Он отметил, что стандарт представляет собой четкую и ясную методику наблюдения на избирательном участке. Григорьев подчеркнул, что он должен быть принят за основу во всех регионах, учитывая местную специфику, в течение десяти дней.

    Кроме того, заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ заявил, что практика, когда наблюдателями от палат становятся представители одной сферы, является порочной. По мнению Григорьева, должен быть представлен широкий спектр общественных организаций.   

    Напомним, единый день выборов президента России назначен на 18 марта. Избирательная кампания, предваряющая их, стартовала 18 декабря прошлого года. 

    Как свидетельствуют данные социологических опросов, большинство россиян уже решили, за кого проголосуют на выборах. По информации ВЦИОМ, более 81% граждан РФ отдали бы свой голос за действующего президента России Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее время.   

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #путин #общественная палата #выборы-2018 #наблюдение #золотой стандарт
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