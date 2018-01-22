Выборы президента 2018: Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей

Москва, 22 января. Кандидат на пост президента России Ксения Собчак собрала необходимые для регистрации 100 тысяч подписей россиян, сообщили в пресс-службе телеведущей.

Собчак нацелена участвовать в выборах президента России от партии «Гражданская инициатива». Журналистка позиционирует себя как кандидата «против всех». На предвыборном сайте телеведущей подтвердили, что она собрала необходимы для регистрации 100 тысяч подписей в поддержку ее участия.

«Сто одна тысяча восемь подписей», — констатировали в ее пресс-службе.

Кандидатам на выборах-2018 от непарламентских партий необходимо собрать 100 тысяч подписей. Действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в мартовских выборах в качестве самовыдвиженца. Для этого ему нужно было собрать 300 тысяч голосов, однако штаб главы России собрал уже более 1,5 миллиона голосов в поддержку своего кандидата.