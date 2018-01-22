Лавров рассказал о нарушенной Порошенко клятве по Донбассу

Москва, 22 января. Западные журналисты подтверждают, что с киевской стороны в ходе конфликта в Донбассе используются подразделения, которые почти не контролируются украинским руководством. Об этом в понедельник сообщил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва настаивает на том, чтобы все стороны конфликта отвели вооружения с линии противостояния.

Российский министр отметил, что есть большое количество фактов, в том числе из «Би-би-си» и других СМИ, что батальоны типа «Азова» и ряд прочих никем не контролируются, кроме своих командиров, пишет газета «Коммерсантъ».

Лавров подчеркнул, что украинские военные и ВСУ «не имеют на них никакого влияния, они никем не контролируются».

Он также привел в пример блокаду, которую они (украинские военные — Прим.ред.) объявили и которая была осуждена главой Украины Петром Порошенко.

Российский дипломат напомнил о публичной клятве Порошенко, который обещал устранить эту блокаду.

«После этого он счел за лучшее на 180 градусов развернуться и выдать свой декрет, узаконивая эту блокаду, поэтому стрелять необходимо прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон», — резюмировал Лавров.

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе пошло бы во благо разрешению конфликта на юго-востоке Украины, а также поручил дипломатическому ведомству РФ внести соответствующий проект резолюции на изучение СБ ООН.

Накануне Путин обсудил с Совбезом РФ подписанный Порошенко закон о реинтеграции Донбасса и подчеркнул, что он может самым негативным образом повлиять на перспективы урегулирования конфликта.

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