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Аграрий Каширского шоссе: СМИ раскрыли тайну «фермерских капиталов» Грудинина
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    Аграрий Каширского шоссе: СМИ раскрыли тайну «фермерских капиталов» Грудинина

    11:46  22 Января 2018  /обновлено: 11:49  22 Января 2018
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    Аграрий Каширского шоссе: СМИ раскрыли тайну «фермерских капиталов» Грудинина

    Москва, 22 января. Выдвинутый КПРФ в качестве кандидата в президенты России бизнесмен Павел Грудинин был представлен потенциальным избирателям в качестве «современного фермера», который смог заработать состояние, развив ЗАО «Совхоз имени Ленина» — ему был создан образ передовика колхозного хозяйства из агитационных материалов советских времен. Однако анализ происхождения его капиталов и изменений в структуре руководства совхоза показывает, что источники благосостояния Грудинина далеки не только от социалистической романтики, но и от сельского хозяйства в принципе.

    Согласно информации Life, с 2006 года Грудинин проходил подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам, связанным со служебными подлогами и мошенничеством с землей, принадлежавшей совхозу имени Ленина. «Совхоз-передовик», которым его представляет КПРФ, занимает невероятно выгодное положение — прямо у пересечения МКАД и Каширского шоссе на юге Москвы. Цены на землю здесь — астрономические, и распоряжается землями совхоза сам Грудинин, которому принадлежит 42% акций.

    Аграрий Каширского шоссе: СМИ раскрыли тайну «фермерских капиталов» Грудинина

    «Секрет успеха Грудинина связан с близостью совхоза к МКАД и доходам от сдачи в аренду его «золотых» земель, — утверждают опрошенные Life.ru эксперты. — Ведь именно здесь расположены такие акулы бизнеса, как торговый центр «Вегас», StarLight Cash & Carry, «ВЭЙМАРТ» и дилерские центры Nissan, Toyota и Lexus. А деньги за аренду идут ЗАО «Совхоз имени Ленина». Ежегодные доходы Павла Грудинина могут доходить до сотен миллионов долларов».

    Следует отметить, что земли совхоза, ставшего крупнейшим земельным рантье со стратегическим положением на границе Москвы и области, в принципе мало пригодны для сельского хозяйства — слишком близко располагаются крупные автомагистрали. В этих условиях совхоз Грудинина прицельно «соблюдает экологическое законодательство» — ведь на клубнике много не заработаешь, в отличие от земли и недвижимости.

    Редакция направила официальный запрос в Московский областной суд, Мосгорсуд и прокуратуру, чтобы подтвердить данные об уголовных делах

    Возможно, тех миллионов, которые зарабатывает созданная Грудининым система предприятий-рантье, достаточно, чтобы выдвинуться в качестве кандидата от системной оппозиции. Однако для того, чтобы стать президентом России, недостаточно умения расчетливо извлекать выгоду из пустых земель, не затрудняя себя заботой об их развитии.

    Аграрий Каширского шоссе: СМИ раскрыли тайну «фермерских капиталов» Грудинина

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #грудинин
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