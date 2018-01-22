Сирия: РФ зафиксировала за сутки четыре нарушения в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 22 января. Российская Федерация в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки четыре нарушения, Турция — пять. Об этом говорится в понедельник в информационном бюллетене Минобороны России.

По данным военного ведомства, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (22 января 2018 г.) https://t.co/htxMGRcqYt pic.twitter.com/FUMGZ74cB2 — Минобороны России (@mod_russia) January 22, 2018





Российская сторона по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения военных действий, зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия. В последней провинции было зафиксировано три нарушения.

Турецкая сторона сообщила о пяти случаях стрельбы в провинциях Идлиб, Дамаск и Даръа.

Также сообщается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и другого вооружения зарегистрированы в районах, подконтрольных боевикам экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Напомним, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными РФ в Хмеймиме, заявил о выводе значительного контингента российских войск из Сирии. Также лидер России выразил благодарность ВКС РФ за блестяще проделанную работу.

Владимир Путин. Биография

1 Организация запрещена на территории РФ.