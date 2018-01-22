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Россия
Выборы президента России: штаб Путина ждет ответа ЦИК по второму списку доверенных лиц
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    Выборы президента России: штаб Путина ждет ответа ЦИК по второму списку доверенных лиц

    10:49  22 Января 2018  /обновлено: 10:49  22 Января 2018
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    Выборы президента России: штаб Путина ждет ответа ЦИК по второму списку доверенных лиц

    Москва, 22 января. Избирательный штаб для поддержки на выборах президента РФ действующего главы государства Владимира Путина 22 января ожидает ответа Центральной избирательной комиссии РФ по второму списку доверенных лиц.

    Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

    «По второму списку доверенных лиц мы сегодня ожидаем ответ ЦИКа», — приводит ТАСС комментарий Кондрашова.

    Напомним, во второй список доверенных лиц Путина вошли представители всех 85 регионов России. Общее число доверенных лиц российского лидера составляет более 400 человек. 

    Отметим, выборы президента России состоятся 18 марта, избирательная кампания, предшествующая им, находится в самом разгаре. Он стартовала 18 декабря прошлого года, ровно за три месяца до единого дня голосования.

    Президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Это значит, что ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку на всей территории России. По состоянию на 22 января команда Путина многократно перевыполнила этот план, в поддержку российского лидера было собрано более 1,5 миллиона подписей.

    Владимир Путин. Биография. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #путин #штаб #поддержка #выборы-2018 #голоса
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