Суд над Саакашвили в Киеве: полиция и нацгвардия оцепили здание, ждут нацбата «Донбасс»

Киев, 22 января. В понедельник, 22 января, в Апелляционном административном суде Киева состоится рассмотрение вопроса о депортации бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Здание оцеплено. У его стен появились митингующие, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В понедельник в Киевском апелляционном административном суде могут принять решение о лишении Саакашвили легальных оснований находиться на территории Украины.

За два часа до начала заседания здания суда оцепили полиция и Нацгвардия Украины. Они ожидают приезда главного героя предстоящего события и его группу поддержки из националистического батальона «Донбасс». Кроме того, к стенам суда уже подтянулись митингующие — небольшая группа поддержки, состоящая из пенсионеров.

Напомним, в начале января Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в обжаловании непризнания экс-главы Одесской области беженцем. По мнению самого бывшего президента Грузии, рассмотрение вопроса о его депортации ускорили на Украине.