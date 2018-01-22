«Турция идет на прямую конфронтацию с США»: эксперт прокомментировал авиаудары по Африну

ВВС Турции уничтожили в результате авиаударов 45 целей курдских вооруженных формирований на территории сирийского Африна, говорится в заявлении турецкого генштаба. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне наши ВВС уничтожили сегодня 45 целей террористов, в том числе убежища, склады с оружием, огневые позиции. Все 32 самолета, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на свои базы», — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба.

Африн в огне

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с самого начала конфликта в Сирии и Ираке для Турции в нем были два главных вопроса — геополитическое влияние в регионе в целом и курдский вопрос. Политика неоосманизма, связанная с фигурой экс-премьером Ахметом Давутоглу, с его уходом потеряла актуальность, и в центре внимания Анкары остались лишь проблемы поддержки протурецких вооруженных формирований в Сирии и создание с их помощью барьера на пути консолидации территорий курдов и их усиления.

«Турция не скрывая считает, что создание независимых государств или даже автономий для курдов в приграничных регионах будет опасным для ее государственности. В Анкаре убеждены, что такие территориальные образования будут центрами сопротивления центральному правительству для турецких курдов, а также будут для них ресурсными базами и удобным убежищем. Операция «Щит Евфрата» уже создала барьер между отдельными территориями курдов, Африном и Рожавой, но продемонстрировала слабость протурецких формирований, заставив Анкару задействовать свои регулярные войска. Наряду с оккупированной боевиками провинцией Идлиб, Африн остается главной целью Турции, так как другие территории (Рожава в Сирии и Иракский Курдистан) находятся под более серьезной защитой», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, операция в Африне является также важной для внутренней политики, в которой Эрдоган вынужден считаться с позициями националистов, позволяющих иметь Партии справедливости и развития всю полноту власти в Турции, создавая вместе с ней парламентское большинство. Именно этим объясняются воинственные заявления, сделанные руководством страны в последнее время, которые своей риторикой похожи скорее на программу националистов.

«Но пределы, в которых турецкая армия собирается действовать, сейчас трудно определить однозначно. Формирования курдов в Африне достаточно боеспособны и поддерживаются США. Поэтому столкновение с ними приведет к серьезным потерям. Можно предположить, что в Анкаре намерены создать ограниченную «буферную зону» в приграничье, не собираясь оккупировать весь курдский анклав, однако вероятность последнего полностью исключать нельзя. Турция идет на прямую конфронтацию с США. Это цена, которую Турция платит за тактическое и военное усиление своих позиций, и дальнейшая эскалация конфликта может еще более дестабилизировать весь Ближний Восток», — резюмировал Сергей Простаков.

Как ранее сообщала «Газета.ru», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его войска уничтожат поддерживаемые Соединенными Штатами курдские отряды народной самообороны (YPG), которые не могут рассчитывать на американскую помощь, чтобы победить Турцию.