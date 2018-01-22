Шуре пустили кровь в курганской ортопедической клинике

Курган, 22 января. Известный российский поп-певец Шура поделился с читателями своего блога переживаниями по поводу лечения в центре Илизарова в Кургане. Александр Медведев рассказал, что в ортопедической клинике ему приходится несколько раз в неделю сдавать кровь.

«Утренние процедуры по взятию крови, вообще говорят, кровопускание — это хорошо. Вы себе делали?» — задал Шура вопрос подписчикам своего канала в Instagram.

На видео утренних процедур по забору крови осунувшийся Александр явно плохо себя чувствует и испытывает головокружение, когда врач начинает забирать кровь шприцом.

Как отмечает Ura.ru, в Курганском центре Илизарова Александр Медведев проходит восстановление после перенесенной в начале января операции по замене тазобедренного сустава. Неунывающий певец исполнил вместе с пациентами несколько своих хитов.