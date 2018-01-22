Крымский мост защитили от угрозы землетрясений

Симферополь, 22 января. На автодорожной части Крымского моста стартовали работы по оборудованию шок-трансмиттеров — устройств, дополнительно защищающих мостовые сооружения от сейсмической активности. Об этом в понедельник сообщает информационный центр «Крымский мост».

По данным информационного центра, благодаря этим устройствам, мост будет способен выдержать 9-балльное землетрясение.

Отмечается, что шок-трансмиттеры ставят между опорами и пролетами моста. Такой гидравлический механизм обеспечивает жесткое соединение конструкций при недолгих воздействиях, вызванных сейсмической активностью.

По словам технического директора «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игоря Колюшева, это похоже на ремни безопасности в транспорте.

«Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку одинаково по опорам», — подчеркнул он.

Он также уточнил, что на автодорожной части собираются установить свыше 760 таких устройств.

Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о ходе строительства Крымского моста, отметив, что возведение сооружения идет с опережением графика. Кроме того, глава государства подчеркнул, что все работы будут выполнены качественно.

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