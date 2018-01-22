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Крымский мост защитили от угрозы землетрясений
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    Крымский мост защитили от угрозы землетрясений

    10:30  22 Января 2018  /обновлено: 11:00  22 Января 2018
    648

    Крымский мост защитили от угрозы землетрясений

    Симферополь, 22 января. На автодорожной части Крымского моста стартовали работы по оборудованию шок-трансмиттеров — устройств, дополнительно защищающих мостовые сооружения от сейсмической активности. Об этом в понедельник сообщает информационный центр «Крымский мост».

    На автодорожной части Крымского моста стартовали работы по оборудованию шок-трансмиттеров

    По данным информационного центра, благодаря этим устройствам, мост будет способен выдержать 9-балльное землетрясение.

    Отмечается, что шок-трансмиттеры ставят между опорами и пролетами моста. Такой гидравлический механизм обеспечивает жесткое соединение конструкций при недолгих воздействиях, вызванных сейсмической активностью.

    Шок-трансмиттеры ставят между опорами и пролетами моста

    По словам технического директора «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игоря Колюшева, это похоже на ремни безопасности в транспорте.

    «Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку одинаково по опорам», — подчеркнул он.

    Он также уточнил, что на автодорожной части собираются установить свыше 760 таких устройств.

    Крымский мост защитили от угрозы землетрясений

    Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о ходе строительства Крымского моста, отметив, что возведение сооружения идет с опережением графика. Кроме того, глава государства подчеркнул, что все работы будут выполнены качественно.

    Возведение сооружения идет с опережением графика

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #керчь #керченский пролив #крымский мост
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