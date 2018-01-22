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Новости Сирии
Роль курдов в сирийском Африне должна быть обеспечена — Лавров
Политика
Видеодайджест новостей, утро 22 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, утро 22 января 2018 года

    В Кремле рассказали о непубличных переговорах Путина и Порошенко. Украина передала ДНР помилованную Порошенко женщину. В КГИ дали характеристику первому этапу кампании по выборам президента.
    10:38 22 Января 2018
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    В Кремле рассказали о непубличных переговорах Путина и Порошенко

    Видеодайджест новостей, утро 22 января 2018 года

    Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о непубличных телефонных переговорах между главой государства Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.
    «У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика», — рассказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».
    По словам Пескова, рабочий день Путина гораздо насыщеннее, чем это может показаться на первый взгляд. Позднее пресс-секретарь главы государства отметил, что ряд СМИ ошибочно истолковали его слова как признание непубличных встреч Порошенко и Путина на протяжении последнего времени.
     

    Сирия: ВВС Турции поразили 45 целей в Африне

    Видеодайджест новостей, утро 22 января 2018 года

    ВВС Турции в воскресенье уничтожили в результате авиаударов 45 целей курдских формирований в Африне в Сирии. Так, были нанесены удары с воздуха по убежищам, складам с оружием и огневым позициям.
    В нанесении ударов участвовали 32 самолета, которые вернулись на свои базы после выполнения задачи.
    Напомним, в субботу власти Турции объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.
    В министерстве обороны России заявили, что Анкара приняла решение о начале операции на фоне заявлений США о создании пограничных сил у границ Турции и поддержка вооруженных группировок боевиков.
     

    Украина передала ДНР помилованную Порошенко женщину

    Видеодайджест новостей, утро 22 января 2018 года

    Украинская сторона передала в рамках обмена пленными Донецкой народной республике помилованную ранее президентом Украины Петром Порошенко женщину. Об этом со ссылкой на СБУ сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
    «На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — написала Геращенко в социальной сети Facebook.
    Вице-спикер Верховной рады отметила, что в ответ Киев ожидает передачи находящегося на территории народной республики украинского военного.
     

    В КГИ дали характеристику первому этапу кампании по выборам президента

    Видеодайджест новостей, утро 22 января 2018 года

    Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) дали характеристику первому этапу кампании по выборам президента.
    «С точки зрения прохождения формально-юридических процедур, избирательная кампания проходит достаточно спокойно», — сказано в докладе Комитета гражданских инициатив.
    Также в КГИ рассказали, что самым старшим кандидатом является ветеран президентских кампаний, 71–летний Владимир Жириновский (для него эта кампания шестая), самым молодым — 35–летний Станислав Полищук. Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта.

     

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