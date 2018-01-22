Видеодайджест новостей, утро 22 января 2018 года

В Кремле рассказали о непубличных переговорах Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о непубличных телефонных переговорах между главой государства Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.
«У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика», — рассказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Пескова
, рабочий день Путина гораздо насыщеннее, чем это может показаться на первый взгляд. Позднее пресс-секретарь главы государства отметил, что ряд СМИ ошибочно истолковали его слова как признание непубличных встреч Порошенко и Путина на протяжении последнего времени.
Сирия: ВВС Турции поразили 45 целей в Африне
ВВС Турции в воскресенье уничтожили в результате авиаударов 45 целей
курдских формирований в Африне в Сирии. Так, были нанесены удары с воздуха по убежищам, складам с оружием и огневым позициям.
В нанесении ударов участвовали 32 самолета, которые вернулись на свои базы после выполнения задачи.
Напомним, в субботу власти Турции объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.
В министерстве обороны России заявили, что Анкара приняла решение о начале операции на фоне заявлений США о создании пограничных сил у границ Турции и поддержка вооруженных группировок боевиков.
Украина передала ДНР помилованную Порошенко женщину
Украинская сторона передала в рамках обмена пленными Донецкой народной республике помилованную ранее президентом Украины Петром Порошенко женщину. Об этом со ссылкой на СБУ сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
«На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — написала Геращенко
в социальной сети Facebook.
Вице-спикер Верховной рады отметила, что в ответ Киев ожидает передачи находящегося на территории народной республики украинского военного.
В КГИ дали характеристику первому этапу кампании по выборам президента
Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) дали характеристику
первому этапу кампании по выборам президента.
«С точки зрения прохождения формально-юридических процедур, избирательная кампания проходит достаточно спокойно», — сказано в докладе Комитета гражданских инициатив.
Также в КГИ рассказали, что самым старшим кандидатом является ветеран президентских кампаний, 71–летний Владимир Жириновский (для него эта кампания шестая), самым молодым — 35–летний Станислав Полищук. Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта.