Видеодайджест новостей, утро 22 января 2018 года

В Кремле рассказали о непубличных переговорах Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о непубличных телефонных переговорах между главой государства Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. «У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика», — рассказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1». По словам Пескова , рабочий день Путина гораздо насыщеннее, чем это может показаться на первый взгляд. Позднее пресс-секретарь главы государства отметил, что ряд СМИ ошибочно истолковали его слова как признание непубличных встреч Порошенко и Путина на протяжении последнего времени.

Сирия: ВВС Турции поразили 45 целей в Африне ВВС Турции в воскресенье уничтожили в результате авиаударов 45 целей курдских формирований в Африне в Сирии. Так, были нанесены удары с воздуха по убежищам, складам с оружием и огневым позициям. В нанесении ударов участвовали 32 самолета, которые вернулись на свои базы после выполнения задачи. Напомним, в субботу власти Турции объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В министерстве обороны России заявили, что Анкара приняла решение о начале операции на фоне заявлений США о создании пограничных сил у границ Турции и поддержка вооруженных группировок боевиков.

Украина передала ДНР помилованную Порошенко женщину Украинская сторона передала в рамках обмена пленными Донецкой народной республике помилованную ранее президентом Украины Петром Порошенко женщину. Об этом со ссылкой на СБУ сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. «На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — написала Геращенко в социальной сети Facebook. Вице-спикер Верховной рады отметила, что в ответ Киев ожидает передачи находящегося на территории народной республики украинского военного.