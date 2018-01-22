Астана разъяснила свою позицию по Донбассу после заявления Трампа о Минске

Астана, 22 января. Казахстан не ставит под сомнение важность переговоров по урегулированию ситуацию на Украине в Минске. Как отметил заместитель главы МИД республики Ержан Ашикбаев, Астана готова содействовать этому процессу.

Таким образом заместитель главы внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа, который, общаясь с казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым, заявил, что переговоры по Украине нужно перенести из Минска.

«Казахстан всегда поддерживает минские договоренности по урегулированию ситуации вокруг Украины. В ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров на высшем уровне вопросы по данной проблеме поднимались исключительно с точки зрения важности реализации минских договоренностей», — приводит РИА Новости комментарий Ашикбаева.

Он напомнил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был одним из инициатором проведения переговоров именно в таком формате. Разъяснив позицию Астаны по Донбассу, заместитель министра иностранных дел Казахстана подчеркнул, что Астана, как и Москва, не видит альтернатив минским договоренностям.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя важность минских договоренностей, признал, что отказ от них обернется полным крахом. Он подчеркнул, что согласовать другой подобный документ в текущих реалиях может быть невозможно.