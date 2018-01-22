«Перестарались с возбуждением ненависти к РФ»: Олейник о надругательстве над флагом Украины в Польше

Москва, 22 января. Бывший депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал решение польского суда, оправдавшего трех националистов, вытерших ноги о флаг Украины в Свиднице. Это решение базируется на «мощном антиукраинском социальном настроении», уверен он.

Напомним,инцидент произошел в сентябре минувшего года в польском городе Свидница, где три молодых человека сорвали с одного из зданий украинский флаг и вытерли им ноги.

По итогам судебного разбирательства в их действиях не нашли признаков надругательства над символом другого государства. Националистов, которые, как считает Олейник расценивают флаг Украины как «бандеровский», признали виновными лишь в краже чужого имущества и обязали возместить владельцу стоимость испорченного имущества, а также заплатить штраф в бюджет Польши.

«Пытаясь возбудить у европейцев ненависть к России, Украина перестаралась и не заметила, как сама стала вызывать неприятие. Сегодня в Европе царят мощные антиукраинские настроения», — написал политик на своей странице в Facebook.

По мнению Олейника, это постановление суда наглядно демонстрирует отношение к Украине официальных органов Европы, а не только просто частных лиц.

«Очень серьезный звонок мы получили. Если так дальше пойдет, то скоро бить будут уже за украинский язык, которым ты воспользуешься в Польше. Получается, за что боролись, на то и напоролись», — считает он.

Тут же экс-депутат напомнил о том, как украинские националисты вытирали ноги о российский флаг, а также о притеснениях русскоязычного населения в Донбассе. Никто из виновных в этом не получил по заслугам, подчеркнул Олейник: «никого не наказывают. Что посеяли, то и пожали».