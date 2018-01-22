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Сирия сегодня: в Идлибе идет операция против «Джебхат ан-Нусры», курды несут потери в Африне
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    Сирия сегодня: в Идлибе идет операция против «Джебхат ан-Нусры», курды несут потери в Африне

    10:08  22 Января 2018
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    Сирия сегодня: в Идлибе идет операция против «Джебхат ан-Нусры», курды несут потери в Африне

    Сирия, 22 января. Сирийская арабская армия (САА) ведет наступление в провинции Идлиб против террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Курдские средства массовой информации сообщают о десятках погибших и раненых в Африне. Число жертв при обстреле турецких городов из Африна достигло 54 человек. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Операция в Идлибе

    В восточной части провинции Идлиб подразделения САА и отряды народного ополчения ведут операцию против боевиков «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

    Окруженная группа террористов насчитывает свыше 1500 боевиков. У них на вооружении имеются танки, орудия полевой артиллерии, минометы, а также боевые машины пехоты.

    Напомним, широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось в начале января. За прошедшие сутки правительственные силы под командованием генерала Хасана Сухела продвинулись на шесть километров на север от аэродрома Абу-Духур, который находится под контролем боевиков почти два с половиной года. В настоящий момент от террористов уже удалось освободить 24 населенных пункта.

    Война в Африне

    По информации курдских СМИ, в ходе боевых действий и при обстрелах в Африне пострадали десятки мирных жителей. Только при артиллерийском обстреле Африна погибли 11 мирных жителей, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших шестеро детей от одного до 17 лет.

    Сирия сегодня: в Идлибе идет операция против «Джебхат ан-Нусры», курды несут потери в Африне

    При ударе авиации по деревне Джильберах (район Шерава) трое местных жителей погибли, еще 11 получили ранения.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», турецкие войска уничтожили в Сирии 45 целей сил курдов.

    «В рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне наши ВВС уничтожили сегодня 45 целей террористов, в том числе убежища, склады с оружием, огневые позиции. Все 32 самолета, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на свои базы», — говорится в заявлении турецкого генштаба.

    Турция под огнем

    Один человек погиб и еще 46 пострадали в ходе обстрела турецкого города Рейханлы (провинция Хатай) на юге страны. Обстрел велся со стороны сирийского Африна. Кроме того, еще семь человек получили ранения в городе Килис, сообщают местные власти.

    «По Рейханлы террористами PYD (курдская партия «Демократический союз», — Прим. ФАН) было выпущено 11 ракет, девять из них разорвались на территории города», — говорится в заявлении администрации провинции Хатай.

    Сирия сегодня: в Идлибе идет операция против «Джебхат ан-Нусры», курды несут потери в Африне

    Ранее от мэрии Рейханлы поступала информации об одном погибшем и 32 пострадавших жителей от ракетных ударов. В свою очередь в Килисе разорвалось четыре ракеты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #турция #дамаск #игил #курды #саа #африн
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