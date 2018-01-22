18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Ирак пригласили принять участие в Конгрессе нацдиалога Сирии
Новости Сирии
Сирия новости 22 января 12.30: Турция готовит наступление на Манбидж, САА захватила партию оружия в Гуте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 22 января 12.30: Турция готовит наступление на Манбидж, САА захватила партию оружия в Гуте

    12:30  22 Января 2018
    4203

    Турция готовит наступление на Манбидж

    Сирия, 22 января. Турция объявила о готовящемся наступлении против курдов в районе города Манбидж в Алеппо. САА предотвратила ввоз оружия на территорию Восточной Гуты. Курды вновь отбили город Шинкель на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают САА поддержку в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили ввоз контрабандного оружия в Восточную Гуту Дамаска; отбили контратаки «Ан-Нусры»*** в Идлибе.

    «Исламское государство»1: уничтожило более 20 курдов и их военную технику в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирийская свободная армия** (ССА): при поддержке Турции захватила населенный пункт Раджу на северо-западе провинции Алеппо; начнет наступление на Манбидж северо-восточнее Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: предпринимает попытки контрнаступления в районе населенного пункта Каратине Кабера и авиабазы «Абу Духур» в провинции Идлиб.

    Курды: вернули город Шинкель, утраченный накануне, в северо-западной части Алеппо; заявляют, что уничтожили танк и более 10 турецких солдат в кантоне Африн в Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Стало известно о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) предотвратили передачу крупной партии контрабандного оружия боевикам, дислоцирующимся в районе Восточной Гуты. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, вооружение было обнаружено на одном из КПП правительственных войск при проведении досмотра. Исламисты попытались доставить своим союзникам боеприпасы, штурмовые винтовки и гранатометы. Все оружие было передано армии САР. Напомним, радикалы антиправительственных группировок, занимающие территорию оазиса, практически ежедневно обстреливают не только позиции САА, но и мирные кварталы столицы. Так, накануне под огнем оказался район Дахият Аль-Асад.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкие источники опубликовали видеоматериал, на котором запечатлено присутствие военных подразделений Турции и отрядов Сирийской свободной армии (ССА) в городе Раджу на северо-западе региона. Как передает агентство новостей Al Masdar News, населенный пункт находится под полным контролем боевиков вооруженной оппозиции, после того как курдские отряды бежали. В свою очередь курдские СМИ утверждают, что не понесли территориальных потерь.

    По данным военных источников AMN, курдам удалось восстановить контроль над населенным пунктом Шинкель, о взятии которого заявляли информагентства, подконтрольные туркам. Кроме того, новостной портал ANF News сообщает об уничтожении турецкого танка в районе деревни Курдо. Видеозапись удара по военной технике противника была обнародована курдами. Сообщается, что за прошедшие сутки это уже пятый танк, уничтоженный силами Демократической армии Сирии**** (SDF). Также курдское командование заявило о том, что в ходе боев в Африне были убиты не менее 10 турецких солдат, многие получили ранения.

    Тем временем вооруженные силы Турции объявили о начале наступления в районе населенного пункта Манбидж северо-восточнее Алеппо. Операция будет проводиться отрядами ССА при поддержке турецкой армии.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Стали известны новые подробности атаки смертника «Исламского государства», произошедшей накануне к северу от населенного пункта Аль-Бахра. Напомним, террорист активировал взрывное устройство, заложенное в его автомобиле, у одного из опорных пунктов Сирийской демократической армии (SDF). Как утверждает подконтрольный ИГИЛ1 портал «Аль-Амак», курды потеряли как минимум 20 бойцов, а также один внедорожник Humvee, предоставленный Соединенными Штатами, и два автомобиля. Информационное агентство Terror Monitor заявляет, что боевик, совершивший атаку, был вынужден пойти на это, чтобы сохранить жизнь своим детям.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Исламисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» не прекращают предпринимать попытки контратак в юго-восточной части провинции Идлиб. Как  передает информационный портал Al Masdar News, боевики попытались вернуть населенный пункт Каратине Кабера, расположенный недалеко от границы с соседней провинцией Хама, атаковав позиции сил САР при помощи смертника. Однако боевик был уничтожен, прежде чем успел достичь опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА). После неудавшегося нападения террориста, боевики попытались взять город штурмом, тем не менее, также потерпели поражение. Кроме того, были нейтрализованы множество радикалов группировки.

    Оппозиционный Twitter-канал (EMCnewscenter1) заявляет о вооруженных столкновениях в окрестностях освобожденной авиабазы «Абу Духур». Сообщается, что исламисты ведут контрнаступление в данном районе. Однако правительственные источники данную информацию не подтверждают.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Иракские власти в городе Анна объявили о возвращении в регион 70% жителей, эвакуированных во время ожесточенных боев в данном районе. Согласно информации новостного портала Al Sumaria News, более 15 тысяч семей вернулись в родные места. Напомним, о полном освобождении Ирака от террористов «Исламского государства» было объявлено в первой половине прошлого месяца. Большинство территорий были зачищены от мин и СВУ, заложенных террористами. Тем не менее в стране до сих пор отмечается активность так называемых «спящих ячеек» террористической группировки, которые практически ежедневно устраивают взрывы и нападения. Напомним, наиболее часто от действий подпольных групп ИГИЛ страдают жители провинции Багдад. Несмотря на то, что правительственные войска постоянно ведут поиски оставшихся ИГИЛовцев, полностью положить конец террористам в Ираке пока не удается.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #новости сирии #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 22 января 12.30: Турция готовит наступление на Манбидж, САА захватила партию оружия в Гуте
    Сирия новости 22 января 07.00: массированные авиаудары Турции по провинции Алеппо, жители Африна покидают дома
    Сирия итоги за сутки на 22 января 06.00: мирные жертвы противостояния курдов и Турции, потери ИГ в Хаме
    Сирия новости 21 января 22.30: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Идлибе, Дамаск вновь под огнем исламистов
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ПАСЕ выбрала нового председателя

      14:56 22 Января 2018 32
      Читать
      14:35
      Сегодня

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления
      14:30
      Сегодня

      Прощание с композитором Шаинским в Москве завершилось долгими аплодисментами
      11:33
      Сегодня

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих
      10:51
      Сегодня

      Суд над Саакашвили в Киеве: полиция и нацгвардия оцепили здание, ждут нацбата «Донбасс»
      9:29
      Сегодня

      «У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 1916

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      15373

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38255

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4126

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37612
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      14:07   22 Января 2018
      1478
      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      13:47   22 Января 2018
      317
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      13:09   22 Января 2018
      146
      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      12:51   22 Января 2018
      168