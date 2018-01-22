Сирия, 22 января. Турция объявила о готовящемся наступлении против курдов в районе города Манбидж в Алеппо. САА предотвратила ввоз оружия на территорию Восточной Гуты. Курды вновь отбили город Шинкель на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают САА поддержку в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили ввоз контрабандного оружия в Восточную Гуту Дамаска; отбили контратаки «Ан-Нусры»*** в Идлибе.

«Исламское государство»1: уничтожило более 20 курдов и их военную технику в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): при поддержке Турции захватила населенный пункт Раджу на северо-западе провинции Алеппо; начнет наступление на Манбидж северо-восточнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: предпринимает попытки контрнаступления в районе населенного пункта Каратине Кабера и авиабазы «Абу Духур» в провинции Идлиб.

Курды: вернули город Шинкель, утраченный накануне, в северо-западной части Алеппо; заявляют, что уничтожили танк и более 10 турецких солдат в кантоне Африн в Алеппо.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) предотвратили передачу крупной партии контрабандного оружия боевикам, дислоцирующимся в районе Восточной Гуты. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, вооружение было обнаружено на одном из КПП правительственных войск при проведении досмотра. Исламисты попытались доставить своим союзникам боеприпасы, штурмовые винтовки и гранатометы. Все оружие было передано армии САР. Напомним, радикалы антиправительственных группировок, занимающие территорию оазиса, практически ежедневно обстреливают не только позиции САА, но и мирные кварталы столицы. Так, накануне под огнем оказался район Дахият Аль-Асад.

Провинция Алеппо

Турецкие источники опубликовали видеоматериал, на котором запечатлено присутствие военных подразделений Турции и отрядов Сирийской свободной армии (ССА) в городе Раджу на северо-западе региона. Как передает агентство новостей Al Masdar News, населенный пункт находится под полным контролем боевиков вооруженной оппозиции, после того как курдские отряды бежали. В свою очередь курдские СМИ утверждают, что не понесли территориальных потерь.

По данным военных источников AMN, курдам удалось восстановить контроль над населенным пунктом Шинкель, о взятии которого заявляли информагентства, подконтрольные туркам. Кроме того, новостной портал ANF News сообщает об уничтожении турецкого танка в районе деревни Курдо. Видеозапись удара по военной технике противника была обнародована курдами. Сообщается, что за прошедшие сутки это уже пятый танк, уничтоженный силами Демократической армии Сирии**** (SDF). Также курдское командование заявило о том, что в ходе боев в Африне были убиты не менее 10 турецких солдат, многие получили ранения.

Тем временем вооруженные силы Турции объявили о начале наступления в районе населенного пункта Манбидж северо-восточнее Алеппо. Операция будет проводиться отрядами ССА при поддержке турецкой армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стали известны новые подробности атаки смертника «Исламского государства», произошедшей накануне к северу от населенного пункта Аль-Бахра. Напомним, террорист активировал взрывное устройство, заложенное в его автомобиле, у одного из опорных пунктов Сирийской демократической армии (SDF). Как утверждает подконтрольный ИГИЛ1 портал «Аль-Амак», курды потеряли как минимум 20 бойцов, а также один внедорожник Humvee, предоставленный Соединенными Штатами, и два автомобиля. Информационное агентство Terror Monitor заявляет, что боевик, совершивший атаку, был вынужден пойти на это, чтобы сохранить жизнь своим детям.

Провинция Идлиб

Исламисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» не прекращают предпринимать попытки контратак в юго-восточной части провинции Идлиб. Как передает информационный портал Al Masdar News, боевики попытались вернуть населенный пункт Каратине Кабера, расположенный недалеко от границы с соседней провинцией Хама, атаковав позиции сил САР при помощи смертника. Однако боевик был уничтожен, прежде чем успел достичь опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА). После неудавшегося нападения террориста, боевики попытались взять город штурмом, тем не менее, также потерпели поражение. Кроме того, были нейтрализованы множество радикалов группировки.

Оппозиционный Twitter-канал (EMCnewscenter1) заявляет о вооруженных столкновениях в окрестностях освобожденной авиабазы «Абу Духур». Сообщается, что исламисты ведут контрнаступление в данном районе. Однако правительственные источники данную информацию не подтверждают.

Ирак

Иракские власти в городе Анна объявили о возвращении в регион 70% жителей, эвакуированных во время ожесточенных боев в данном районе. Согласно информации новостного портала Al Sumaria News, более 15 тысяч семей вернулись в родные места. Напомним, о полном освобождении Ирака от террористов «Исламского государства» было объявлено в первой половине прошлого месяца. Большинство территорий были зачищены от мин и СВУ, заложенных террористами. Тем не менее в стране до сих пор отмечается активность так называемых «спящих ячеек» террористической группировки, которые практически ежедневно устраивают взрывы и нападения. Напомним, наиболее часто от действий подпольных групп ИГИЛ страдают жители провинции Багдад. Несмотря на то, что правительственные войска постоянно ведут поиски оставшихся ИГИЛовцев, полностью положить конец террористам в Ираке пока не удается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)