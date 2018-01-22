Сожительство могут приравнять к официальному браку в России

Москва, 22 января. В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Семейный кодекс России. Автором идеи является сенатор Антон Беляков.

Отмечается, что де-факто брак — незарегистрированный союз мужчины и женщины, которые проживают вместе и занимаются общим хозяйством.

По его словам, совместное проживание мужчины и женщины свыше пяти лет или проживание на протяжении двух лет и наличие общего ребенка можно признать «фактически браком», передает ТАСС.

Он также отметил, что один из перечисленных критериев влечет наступление прав и обязанностей супругов, которые предусмотрены Семейным кодексом.

Автор инициативы отметил, что в том случае, если мужчина и женщина не заключили брачное соглашение, то все имущество, нажитое ими в ходе сожительства, будет признаваться их общей собственностью, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин озвучил перечень социальных мер, направленных на поддержку семей в РФ.

Глава государства заявил о продлении программы материнского капитала, о введении денежных средств за рождение первенца, а также отметил необходимость ликвидации очередей в детских яслях.

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