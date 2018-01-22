Новая резолюция ПАСЕ заставила нервничать делегацию из Украины

Киев, 22 января. Украинская делегация в ПАСЕ нервничает перед очередной сессией, на которой будет обсуждаться новая резолюция «Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе», заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

На этой неделе начнет работу новая сессия ПАСЕ. Отмечается, что участники намерены обсудить системные нарушения прав беженцев из Донбасса и граждан в зоне конфликта. Вопрос будет поднят в рамках рассмотрения резолюции «Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе».

Этот документ требует обеспечить в странах языкам меньшинств статус второго официального, гарантировать возможность обучения на родном языке, обеспечить общение на этом языке с представителями государственных администраций и служб. Кроме того, резолюция не допускает языковые ограничения в медиасфере.

Волошин заметил, что этот свод правил касается для всех стран.

«Но надежные источники говорят, что делегаты от наших «патриотических» фракций очень сильно нервничают по поводу резолюции. К чему бы это? Вроде же в Европу с их помощью уже четыре года идем», — цитирует его «Политнавигатор».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что считает россиян и украинцев одним народом. Глава России добавил, что «Украина развивалась самобытно, будучи близкой к западным границам России».