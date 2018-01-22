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Новая резолюция ПАСЕ заставила нервничать делегацию из Украины
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    Новая резолюция ПАСЕ заставила нервничать делегацию из Украины

    10:24  22 Января 2018
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    Новая резолюция ПАСЕ заставила нервничать делегацию из Украины

    Киев, 22 января. Украинская делегация в ПАСЕ нервничает перед очередной сессией, на которой будет обсуждаться новая резолюция «Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе», заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

    На этой неделе начнет работу новая сессия ПАСЕ. Отмечается, что участники намерены обсудить системные нарушения прав беженцев из Донбасса и граждан в зоне конфликта. Вопрос будет поднят в рамках рассмотрения резолюции «Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе».

    Этот документ требует обеспечить в странах языкам меньшинств статус второго официального, гарантировать возможность обучения на родном языке, обеспечить общение на этом языке с представителями государственных администраций и служб. Кроме того, резолюция не допускает языковые ограничения в медиасфере.

    Новая резолюция ПАСЕ заставила нервничать делегацию из Украины

    Волошин заметил, что этот свод правил касается для всех стран.

    «Но надежные источники говорят, что делегаты от наших «патриотических» фракций очень сильно нервничают по поводу резолюции. К чему бы это? Вроде же в Европу с их помощью уже четыре года идем», — цитирует его «Политнавигатор».

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что считает россиян и украинцев одним народом. Глава России добавил, что «Украина развивалась самобытно, будучи близкой к западным границам России».

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #пасе #резолюция #волошин #язык меньшинств
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