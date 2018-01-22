Заседание ОПЕК+ подтолкнуло рост цен на нефть

Лондон, 22 января. Мировые цены на нефть растут после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане и комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России по его итогам.

Согласно этим заявлениям, страны-участники соглашения сделки ОПЕК и независимых производителей нефти согласились продлить сотрудничества и после 2018 года.

После этого цены на нефть устремились вверх. Как свидетельствуют данные торгов, мартовские фьючерсы на эталонную Brent поднялись в цене на 0,25% — до 68,78 доллара за баррель.Фьючерсы на легкую нефть WTI с поставкой в феврале прибавили 0,24%, составив 63,52 доллара за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ сумела преодолеть существенное падение цен на нефть и западные санкции.

Напомним, цена на нефть резко упала в середине 2014 года. Стоимость Brent даже падала ниже 30 долларов баррель в начале 2016 года.