Пентагон отправит еще тысячу военнослужащих в Афганистан — СМИ

Вашингтон, 22 января. В ближайшее время в Вашингтоне может быть подписано распоряжение об отправке в Афганистан еще тысячи военнослужащих армии США. Дополнительные войска в Белом доме надеются использовать для того, чтобы эффективнее бороться с террористами запрещенной в России группировки «Талибан»1.

Информацию о готовящемся приказе распространили высокопоставленные сотрудники американского военного ведомства. Как сообщает RT со ссылкой на Washington Press, глава Пентагона Джеймс Мэттис на данный момент не подписал соответствующих распоряжений, подготовленных в рамках стратегии Трампа по борьбе с талибами в Афганистане.

Напомним, как писала «Свободная пресса», в конце 2017 года Пентагон обнародовал информацию по количеству военнослужащих США в странах Ближнего Востока. В Афганистане действует около 15,3 тысяч американских военных, которые преимущественно воздерживаются от участия в боевых операциях.

События последних нескольких лет наглядно показали, что Пентагону не удалось эффективно защитить вновь образованное государство в Афганистане от «Талибана» — а впоследствии и от появившихся на территории страны боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в России). Центральное правительство в Кабуле контролирует не более 40% территории страны. Тем не менее, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, без присутствия сил США ситуация в Афганистане деградировала бы стремительно и могла бы стать угрозой для региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.