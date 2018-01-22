Выборы-2018: россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Берне и Женеве

Женева, 22 января. Россияне, находящиеся в день выборов президента РФ 18 марта в Швейцарии и Лихтенштейне, смогут проголосовать на двух избирательных участках в Берне и Женеве.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте посольства РФ в Швейцарии. Согласно данным дипмиссии, участки будут работать с 8.00 до 20.00 в посольстве Российской Федерации в Берне (3006 Bern, Brunnadernrain, 37) и в постоянном представительстве РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (1202 Genve, Avenue de la Paix, 15).

«Для участия в голосовании необходимо иметь при себе действительный заграничный паспорт или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации», — напомнили в посольстве.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Выдвижение кандидатуры действующего президента РФ Владимира Путина на пост главы государства поддержали своими голосами более полутора миллиона россиян.

Сопредседатель предвыборного штаба Путина Сергей Когогин назвал это «поистине всенародной поддержкой».

Напомним, для регистрации Владимиру Путину достаточно предоставить в Центризбирком 300 тысяч подписей избирателей. В штабе заявили, что сбор будет прекращен 22 января.