Премьер Японии увидел большой потенциал в развитии отношений с Россией

Токио, 22 января. Японский премьер-министр Синдзо Абэ видит огромный потенциал в развитии отношений с Российской федерацией. Об этом он заявил в понедельник в программной речи в японском правительстве.

«Отношения Токио и Москвы открывают наибольшие возможности в плане двусторонних отношений», — подчеркнул Абэ.

При этом японский премьер главным образом коснулся отношений с Соединенными Штатами, потом с Китаем и Южной Кореей, а лишь потом с Россией.

Напомним, минувшим летом президент Российской Федерации Владимир Путин и глава правительства Японии Синдзо Абэ в ходе саммита G20 обсудили проблему ракетной и ядерной программ Северной Кореи, заключение мирного соглашения между государствами и совместные российско-японские проекты на Курилах.

Отмечалось, что в ходе беседы лидеры России и Японии договорились, что первый чартерный рейс, организованный на острова для граждан Японии, бывших жителей южных Курил, состоится в сентябре 2018 года.

В ноябре 2017 года Абэ сообщил, что посетит российскую столицу в мае 2018 года в рамках старта «перекрестного года» РФ и Японии.

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