Донбасс: ВСУ обстреляли шесть раз территорию ДНР

Донецк, 22 января. Киевские военные шесть раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за минувшие сутки, выпустив свыше 30 мин по населенным пунктам Донецкой народной республики. Об этом в понедельник сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима перемирия.

По его словам, Вооруженные силы Украины за прошедший день шесть раз обстреляли территорию ДНР.

Отмечается, что в общей сложности по территории ДНР было выпущено более 30 мин.

Также, согласно информации представителя ДНР в СЦКК, ВСУ пускали в ход бронетехнику и гранатометы разных типов.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако Киев регулярно нарушает договоренности, обстреливая населенные пункты республики.

Киевские власти три года назад начали военную операцию против ЛНР и ДНР, решили стать независимыми после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.