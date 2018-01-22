Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Дамаск из Ингушетии

Дамаск, 22 января. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили в Дамаск из Ингушетии 15 тонн гуманитарной помощи, сообщил советник главы Ингушетии Юсеф Вай.

Как отметил Вай, жители Ингушетии в течение 20 дней собирали гуманитарную помощь для сирийцев. В состав груза вошли продуктовые наборы, сладости, вещи для школы. Гумпомощь доставили на российскую авиабазу в Сирии «Хмеймим».

«Мы отправили из Моздока в «Хмеймим», и из «Хмеймима» сюда привезли, — цитирует советника главы Ингушетии РИА Новости. — Мы связались с благотворительными организациями и с помощью них выделили квоты — они определили детей, которые пришли сюда».

В декабре прошлого года авиабазу «Хмеймим» посетил президент России Владимир Путин. Он объявил о завершении антитеррористической операции и выводе значительной части российских войск из Сирии.