Светлаков и Незлобин станут эксклюзивными лицами на канале СТС

Москва, 22 января. В течение текущего года известные комедийные актеры российского телевидения — Сергей Светлаков и Александр Незлобин — покинут канал ТНТ, и станут новыми лицами на канале СТС. Актеры уже подтвердили информацию о своем уходе с ТНТ.

«Похоже пришла пора что-то поменять. Было необычно и великолепно. Спасибо всем за 13-летнее путешествие. Мега профессионально», — написал на своей официальной странице в Instagram Незлобин.

Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», комедийные актеры собираются создать собственную студию, которая будет заниматься производством телепрограмм для СТС.

Как отмечает «Свободная пресса», генеральный директор компании «СТС Медиа» Вячеслав Муругов подтвердил информацию о переходе Светлаков и Незлобина на новое место работы. Контракт с ними начинает действовать с 1 июля.