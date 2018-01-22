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Светлаков и Незлобин станут эксклюзивными лицами на канале СТС
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    Светлаков и Незлобин станут эксклюзивными лицами на канале СТС

    9:33  22 Января 2018
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    Светлаков и Незлобин станут эксклюзивными лицами на канале СТС

    Москва, 22 января. В течение текущего года известные комедийные актеры российского телевидения — Сергей Светлаков и Александр Незлобин — покинут канал ТНТ, и станут новыми лицами на канале СТС. Актеры уже подтвердили информацию о своем уходе с ТНТ.

    «Похоже пришла пора что-то поменять. Было необычно и великолепно. Спасибо всем за 13-летнее путешествие. Мега профессионально», — написал на своей официальной странице в Instagram Незлобин.

    Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», комедийные актеры собираются создать собственную студию, которая будет заниматься производством телепрограмм для СТС.

    Светлаков и Незлобин станут эксклюзивными лицами на канале СТС

    Как отмечает «Свободная пресса», генеральный директор компании «СТС Медиа» Вячеслав Муругов подтвердил информацию о переходе Светлаков и Незлобина на новое место работы. Контракт с ними начинает действовать с 1 июля.

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    Автор: Валентин Меликов
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